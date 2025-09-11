Gastos do ´home care´ podem ser deduzidos no Imposto de Renda

A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região garantiu , a um casal de Porto Alegre , o direito à dedução da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de despesas efetuadas com serviço de tratamento médico domiciliar não cobertas por plano de saúde. Por maioria, o colegiado acompanhou a desembargadora relatora Luciane Corrêa Münch . Ela admitiu “ ser devida a dedução, da base de cálculo do IRPF, das despesas efetuadas com o serviço de 'home care' , quando pagas a pessoa jurídica e não cobertas pelo plano de saúde ”. O voto referiu a inclusão de “ gastos com medicamentos, curativos, fraldas, materiais de enfermagem, equipamentos e materiais diversos e dieta, por serem dispendidos em caráter de indispensabilidade no tratamento de saúde da enferma”. O acórdão refere que “a dedução tem amparo na isonomia tributária (artigo 150, II, da CF/88) e da razoabilidade ” . Sustenta que “as despesas médicas listadas na alínea 'a' do inciso II do artigo 8º da Lei nº 9.250/95, que legisla sobre imposto de renda, não pode m ser interpretad as como taxativ as , sob pena de a norma padecer de vícios insuperáveis por afronta direta aos referidos princípios ”. E arremata que “a finalidade da norma é possibilitar uma compensação aos contribuintes que enfrentam problemas de saúde e necessitam efetuar despesas não custeadas pelo Estado”. A ação foi ajuizada em julho de 2022 por um cidadão porto-alegrense, 50 de idade , representando judicialmente a esposa. Esta sofre de esclerose múltipla progressiva, doença neurológica degenerativa, ambas em estágio avançado , com condição vegetativa . O autor comprovou que a determinação médica foi a de suporte domiciliar hospitalar de enfermagem em tempo integral. Houve comprovação também de que a esposa possui plano de saúde . Este, todavia, “não cobre todos os gastos necessários à manutenção de sua sobrevivência na residência”. Tais gastos envolvem as despesas médicas pagas pelo casal, como remédios, curativos, fraldas, materiais de enfer maria , equipe de enfermagem e dieta específica”. Em primeira instância, na 13ª Vara Federal de Porto Alegre , a sentença foi de improcedência. O autor apelou, apontando a equivocada interpretação literal das normas que tratam de despesas médicas na legislação do imposto de renda . “Essas não elencam expressamente os gastos com internação domiciliar como uma hipótese de despesa dedutível, não obstante tal modalidade de tratamento seja claramente equivalente a uma internação hospitalar”. Os advogados Heron Charneski e Jorge Ricardo da Silva Júnior atuam em nome do autor. (Processo nº 5038478-14.2022.4.04.7100 na, a sentença foi de improcedência.“Essasos gastosOs advogados Heron Charneski e Jorge Ricardo da Silva Júnior atuam em nome do autor. (Processo nº 5038478-14.2022.4.04.7100 ).

Penas de 375 anos para casal

Um casal de West Virginia, nos Estados Unidos, recebeu condenações centenárias por abusar e escravizar os cinco filhos adotivos negros. Jeanne Kay Whitefeather foi condenada a 215 anos de prisão; o marido, Donald Lantz, teve pena de 160 anos. A decisão foi anunciada na quarta-feira (10) pela Suprema Corte do Condado de Kanawha, que classificou os crimes como de "extrema gravidade". O júri considerou os pais adotivos culpados por "trabalho forçado, tráfico humano, abuso e negligência infantil". A pena da mulher foi agravada por "crimes de violação de direitos civis baseados em raça". As investigações mostraram que os cinco irmãos, com idades entre 5 e 16 anos, eram submetidos a condições desumanas. Eram obrigados a realizar trabalhos pesados, mantidos trancados em quartos ou em um galpão, forçados a dormir no chão de concreto. No castigo, tinham que permanecer horas em pé com as mãos sobre a cabeça. As vítimas relataram ter vivido sob humilhações constantes, privação de comida e até insultos racistas. Em depoimento, a filha de mais idade (hoje com 18 anos), enfrentou a ex-madrasta diretamente no júri: "Eu nunca vou entender como você consegue dormir à noite. Você é um monstro!" - disse a jovem. O caso veio à tona em 2023, quando vizinhos flagraram Donald trancando dois dos menores em um galpão. A polícia foi acionada e encontrou os cinco irmãos em condições precárias, vestindo roupas sujas e com sinais de desnutrição e ferimentos. Após a prisão do casal, as cinco crianças foram entregues aos serviços de proteção infantil do Estado. No encerramento do julgamento, três frases pronunciadas pela juíza Maryclaire Akers causaram emoção, repercutida pela imprensa dos EUA: "Vocês dois trouxeram essas crianças para West Virginia, um lugar que conheço como 'quase o céu', e as colocaram no inferno. Este tribunal agora os colocará no castigo eterno de vocês. E que Deus tenha misericórdia de suas almas, porque este tribunal não terá".

O$ bilionário$

O cofundador da Oracle, Larry Ellison, ultrapassou Elon Musk, proprietário da Tesla e da Space X, e se tornou a pessoa mais rica do mundo. A informação foi divulgada na quarta-feira (10), pela Bloomberg. Esta é uma empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro e agência de notícias em todo o mundo, com sede em Nova York. A Oracle divulgou seus resultados trimestrais acima das expectativas e sinalizou haver mais crescimento pela frente. A fortuna de Ellison disparou em US$ 101 bilhões às 10h10 em Nova York (11h10 no horário de Brasília) e chegou a US$ 393 bilhões. Este foi o maior ganho em um único dia ali registrado pelo índice. Pelos critérios usados, o patrimônio de Musk é estimado em US$ 385 bilhões. Ele foi considerado a pessoa mais rica do mundo pela primeira vez em 2021, chegou a perder o título para o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e o presidente da LVMH, Bernard Arnault, mas havia recuperado a posição há quase um ano. Aos 81 anos de idade, Ellison é presidente e diretor de tecnologia da Oracle, empresa de gerenciamento de bancos de dados e servidores, da qual ele detém cerca de 40%. Detalhe: ele comprou a maior parte da ilha de Lanai, no Havaí, por US$ 300 milhões em 2012 e, atualmente, mora na região.

Gestão por estresse

O Tribunal Superior do Trabalho condenou a Latecoere do Brasil Indústria Aeronáutica Ltda., de Jacareí (SP), a pagar R$ 50 mil de indenização por assédio moral organizacional. A empresa é especializada em aeroestruturas e sistemas de interconexão em aeroportos. Empregados com faltas justificadas ou injustificadas e atrasos tinham seus nomes expostos em quadros afixados na empresa. Conforme o sindicato da categoria, até ausências justificadas eram expostas. Para a empresa, "o quadro servia como indicador para efetivar melhorias". Conforme a decisão da 2ª Turma do TST, a conduta é conhecida como "gestão por estresse" e impede "o bem-estar individual no ambiente de trabalho". O valor da condenação será revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. (Recurso de revista nº 11480-43.2019.5.15.0138).

Os Correios sem picanha & filé...

O rombo dos Correios, nos primeiros sete meses deste ano, foi mais do que o triplo do prejuízo bilionário do mesmo período de 2024. A constatação dirimiu qualquer dúvida sobre a viabilidade de manter a empresa sob controle estatal. O saldo deficitário - de janeiro a julho - de R$ 4,37 bilhões, escancarou a piora em relação à primeira metade de 2024 (R$ 1,35 bilhão negativo). E também já representa o aumento de 69% em relação ao prejuízo de R$ 2,6 bilhões, em todo o ano passado. A derrocada teve, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma explicação tipo "Era uma vez", que nos faz lembrar dos tempos dos contos da carochinha. É que ele lamentou a permissão para que outras empresas ingressassem no mercado de entrega de encomendas, "deixando aos Correios o passivo de ter de entregar cartas nas regiões mais remotas do País". Foi a desculpa que ele usou, em entrevista à Rede Bandeirantes, ao alegar que "os Correios ficam com o osso, enquanto outras empresas dividem o filé mignon e a picanha". Haddad esqueceu que não havia monopólio estatal sobre a entrega de encomendas, razão pela qual várias empresas privadas do setor há décadas atuam livremente no País.

Assédio horizontal