Herbicida proibido em várias regiões do RS

Sentença proferida na Vara Regional do Meio Ambiente, da Comarca de Porto Alegre, proibiu o uso e a aplicação de herbicidas hormonais com o princípio ativo 2,4-D (ácido diclorofenoxiacético) em toda a região da Campanha Gaúcha. O julgado também vetou a aplicação do mesmo produto a menos de 50 metros de lavouras de uva (videiras) e maçã (macieiras) em todas as demais regiões do Estado. A proibição vigorará até que o Governo Estadual comprove a implementação de um sistema seguro e efetivo de monitoramento e fiscalização. Tem 30 laudas o julgado proferido pela juíza Patricia Antunes Laydner. Ela deferiu o pedido da Associação Gaúcha de Produtores de Maçã (Agapomi) e da Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha. Estas entidades alegaram “graves prejuízos ambientais, sociais e econômicos para culturas sensíveis como a uva e a maçã, devido ao deslocamento do agrotóxico, pelo vento, para áreas vizinhas”. A proibição do uso deverá ser comunicada aos produtores rurais, revendedores de insumos agrícolas e à população em geral por meio de ampla divulgação pelo Estado do RS. A Campanha Gaúcha é uma região de planícies do RS, conhecida pela pecuária tradicional e, recentemente, pela produção de vinhos finos. Situada na fronteira com o Uruguai e a Argentina, a extensão de terras é caracterizada por clima temperado, solos basálticos e arenosos, e uma paisagem de campos abertos. E a cultura da maçã, concentrada nos Campos de Cima da Serra posiciona o RS como o segundo maior produtor dessas frutas no País, com um valor bruto de produção significativo. Tais culturas, por serem perenes e de ciclo longo, demandam investimentos vultosos e se constituem em fonte de emprego qualificado, fomento ao turismo (enoturismo) e à agroindústria local. Elas contribuem para a diversificação da matriz econômica do Estado, em contraposição a um cenário de monocultura. O ácido diclorofenoxiacético é um herbicida sintético de largo uso para controlar plantas daninhas de folhas largas. Ele atua como um desregulador hormonal nas plantas, sendo um dos praguicidas mais antigos e usado em diversas culturas e produtos. A utilização incorreta ou exagerada pode apresentar riscos para a saúde humana. O herbicida 2,4-D pode causar irritação na pele e nos olhos, fraqueza e perda temporária de coordenação muscular. Exposições de alta intensidade estão associadas ao linfoma não-Hodgkin. Este - identificado pelas letras LNH - é um tipo de cancro que se origina nas células do sistema linfático. Estas, contaminadas, passam a se multiplicar de forma descontrolada. Com mais de 20 tipos diferentes, o LNH costuma alcançar mais crianças do que adultos. Os sintomas incluem linfonodos inchados e sem dor, febre, suores noturnos intensos e perda inexplicável de peso. O diagnóstico é feito por biópsia, e o tratamento pode envolver quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. (Ação civil pública nº 5118121-39.2020.8.21.0001).

Muitos envenenamentos e óbitos

Desde o ano passado, diversos casos de comida envenenada tiveram repercussão nacional, como o do bolo contaminado com arsênio que matou quatro pessoas no RS. Teve também o caso da refeição com inseticida, com cinco mortes no Piauí. Um levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Emergência revelou que, nos últimos dez anos, 45 mil pacientes deram entrada em prontos-socorros da rede pública do país com sintomas de envenenamento. É uma média de 12,6 ocorrências por dia, ou uma a cada duas horas. Os óbitos chegaram a 1.480. E 7% dos casos decorreram de intoxicações propositais causadas por terceiros. A maioria dos registros é de drogas e substâncias químicas não determinadas. Dentre as causas identificadas nos episódios acidentais, os envenenamentos por exposição a medicamentos para aliviar dor, febre e inflamação lideram a lista, com 2.225 casos. Outros 1.830 foram por pesticidas.

Tem punição!

O STJ demitiu o técnico judiciário Márcio José Toledo Pinto, na sexta-feira (5/9), devido à suspeita de que ele participava de um esquema de venda de decisões. A conclusão do processo administrativo disciplinar foi a de que ele modificava e vazava minutas de decisões para o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, suspeito de oferecer resultados favoráveis a terceiros nos processos em troca de propina. Toledo - que é bacharel em Direito - trabalhou nos gabinetes das ministras Isabel Galotti e Nancy Andrighi. Segundo o ato de demissão, o servidor usou do seu cargo para “lograr proveito pessoal ou de outrem” e revelou segredo “do qual se apropriou em razão do cargo”, condutas proibidas pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Brasil.

Não tem punição ...

Alvo da Operação Churrascada por suspeita de corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro e advocacia administrativa, o desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ganha quase quatro vezes mais do que o teto dos ministros do STF todos os meses. Isso há mais de um ano sem produzir uma única decisão ou prolatar um acórdão. Em 13 meses, de julho de 2024 a julho deste ano, os salários dele alcançaram R$ 2 milhões acumulados. O magistrado perdeu o acesso a seu gabinete na 1.ª Câmara Criminal do TJ-SP quando a Operação Churrascada foi deflagrada, no ano passado. A denúncia diz que Ivo se valeu dos acessos a bancos de dados restritos para favorecer interesses escusos. A Corte Especial do STJ decidiu mantê-lo afastado das funções até o julgamento sobre o recebimento, ou não, da denúncia da PGR. O magistrado mantém direito aos salários.

Assédios? Nem tanto ...

A Justiça do Trabalho do Brasil recebeu 48,3 mil processos na última década sobre assédio sexual. Mas só reconheceu o ilícito em 3.381 casos – o que corresponde a 7%. Os dados constam de um levantamento da Predictus, que é o maior banco privado de dados judiciais do Brasil. A baixa taxa de sucesso das alegadas vítimas pode ser explicada por: a) insuficiência das provas apresentadas; b) dificuldade de comprovar o assédio; c) inexistência de testemunho por outra pessoa.

Honorários vultosos

Membros da AGU (Advocacia-Geral da União) receberam uma nova bolada em honorários de sucumbência em julho, quando houve o pagamento recorde de R$ 2,34 bilhões a pouco mais de 12 mil servidores em um único mês. Os dados foram incluídos na semana passada no Portal da Transparência. O repasse ocorre após um pagamento extra de R$ 1,7 bilhão aos advogados da União, feito no início do ano. De janeiro a julho de 2025, os integrantes da carreira já embolsaram R$ 5 bilhões em remunerações extras, segundo dados revelados pelo jornal Folha de São Paulo. Com o pagamento das remunerações relativas a junho, o repasse médio foi de R$ 192 mil, mas quase metade dos servidores da AGU recebeu um valor mais próximo dos R$ 310 mil. Foi o caso, inclusive, do chefe do órgão, Jorge Messias. Ele - que já havia recebido R$ 193,2 mil em janeiro - ganhou outros R$ 307,9 mil em julho apenas em honorários - fora o salário como ministro. Os pagamentos são repassados pelo CCHA - Conselho Curador dos Honorários Advocatícios. Seus conselheiros - que decidem sobre a distribuição das verbas - também são contemplados pelos repasses. O presidente do CCHA, Julio Monte, recebeu R$ 157,7 mil em julho; ele já tinha ganho R$ 125,1 mil em janeiro. Grande parte dos valores pagos em julho é resultado de uma determinação do colegiado para pagar “terço de férias sobre o valor dos honorários, com repercussão retroativa”.

R$ 1,7 trilhão com servidores

Enquanto discute a reforma administrativa ao longo de 2025, o Brasil gastará aproximadamente R$ 1,7 trilhão com servidores públicos neste ano. A cifra soma as despesas de União, Estados e Municípios com funcionários da ativa e aposentados. A reforma em discussão no Congresso Nacional não deve atingir a estabilidade dos servidores. Mas a promessa é impor medidas de avaliação de desempenho e corrigir distorções, como os supersalários acima do teto constitucional. Em 2022, o Brasil empregava menos funcionários públicos em comparação com outros países: 12,1% sobre o total do emprego contra 20,8% da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O País conta com um universo de aproximadamente 11 milhões de funcionários públicos na ativa, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Detalhe: 6,8 milhões estão nos municípios. As prefeituras aumentaram o número de funcionários em quatro vezes entre 1985 e 2021.

