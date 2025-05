Defesa da mãe em júri popular

Outra surpresa, mas positiva. A baiana Camila Pita, de 27 anos, se tornou advogada após uma acusação de homicídio transformar a vida da sua família: quando ainda era adolescente (14 de idade), a mãe dela, a administradora Rosália Maria, foi acusada de matar o namorado. O processo se arrastou por mais de uma década e, 12 anos depois, Camila defendeu a mãe no tribunal do júri."Para mim, não restou nenhuma opção além de cursar Direito, porque eu queria entender tudo que estava acontecendo", explicou a jovem. Em março de 2012, Camila tinha apenas 14 anos e havia começado a cursar a 1ª série do ensino médio na cidade de Valença (BA). No dia 13 daquele mês, ela acordou com a polícia à procura da mãe. "Pensei que ela tinha morrido, entrei em desespero", contou.Após conversar com os policiais, Camila entendeu o que acontecera: a mãe, que morava com ela e a avó, havia passado a noite com o namorado, José Antônio Silva. O homem morreu dentro de um carro. A família conta que o casal estava em processo de separação, mas José não aceitava o rompimento. Após se formar, em 2021, Camila passou a trabalhar em Direito Penal para adquirir experiência. Ela integrou alguns júris e participou do mais importante deles: o julgamento da própria mãe. A jovem foi uma das sete advogadas na defesa de Rosália Maria. O júri popular decidiu pela “absolvição por falta de provas”.