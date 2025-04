Anulação de provas contra médica acusada de antecipar mortes em UTI

Mas tal voto rejeitou o outro argumento da defesa de que "a absolvição da médica em uma das ações impediria a tramitação das demais". O arremate foi o de que "o princípio do contraditório exige que cada acusação seja analisada com base em suas próprias provas e fundamentos, sendo inadequado utilizar o habeas corpus para barrar em bloco processos decorrentes de contextos distintos". (Recurso de habeas corpus nº 195496).

A médica Virginia Helena responde a 80 investigações e ações penais por homicídio doloso qualificado. É acusada de ter antecipado a morte de pacientes, enquanto atuava como intensivista na UTI do hospital, entre 2006 e 2013. Todos os processos tiveram origem em uma única decisão judicial que autorizou a apreensão de 1.670 prontuários médicos de pacientes que faleceram no período. A defesa da médica sustentou que todas as investigações e ações penais em curso se fundamentam em uma nula medida judicial de busca e apreensão. Tal configuraria "uma indevida pescaria probatória".

A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a nulidade da busca e apreensão dos prontuários médicos que embasaram a imputação contra a médica Virginia Helena Soares de Souza, acusada de antecipar a morte de pacientes. Estes estavam internados na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Evangélico de Curitiba. A decisão final foi a de que a apreensão realizou-se com base em mandado genérico, sem delimitação e sem a individualização dos fatos investigados. Como a votação no colegiado empatou, foi aplicado o entendimento mais favorável à ré. Esta é a previsão da Lei nº 14.836/2024.

Os encantos de Buenos Aires...

Enquanto as diárias de Tribunais de Contas brasileiros tiverem perfil remuneratório, as viagens - para o exterior, como também no Brasil - sempre serão um convite para a ida-e-volta de conselheiros da Corte gaúcha. E viajar junto com um membro do próprio gabinete pode significar a divisão do custo do apartamento com o servidor acompanhante.

Na última segunda-feira, dia 7 de abril, viajaram para Buenos Aires os conselheiros Alexandre Postal e Iradir Pietroski. Mais o chefe de gabinete Fabiano Geremia e o militar Jadson Lopes Castanho. Todos do Tribunal de Contas do RS. As diárias pagas aos quatro viajores somaram R$ 62.322,72 (por pessoa, R$ 15.580,68). As quatro passagens aéreas custaram R$ 32.996,87. Somadas as cifras, lá se foram

R$ 95 mil.

Os quatro retornarão a Porto Alegre neste domingo, 12 de abril, após participar da "Primera reunión anual del secretariado permanente de Tribunales de Cuentas, Organos Y Organismos Publicos de Control Externo de La Republica Argentina".

Muy importante!