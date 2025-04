A reforma do Imposto de Renda corre o risco de gerar perdas, tornando ainda mais inexplicável a exclusão da elite do funcionalismo do novo tratamento para a base tributária. Urge uma reforma administrativa para gerar um Estado eficiente e reduzir a pressão sobre despesas obrigatórias. Uma privatização ampla e irrestrita ajudaria.

Quanto menos estatais, menor será o capital imobilizado. E menores os aportes do Tesouro a empresas desnecessárias. Dívidas, folhas de pagamento e investimentos passariam para as mãos do setor privado.