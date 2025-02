Penduricalhos generosos fizeram ganhos acima de R$ 100 mil em 63.816 vezes

Magistrados brasileiros receberam no ano de 2024 - em 63.816 ocasiões - acima de R$ 100 mil. Tais dados correspondem ao dinheiro bruto pago a juízes e desembargadores de tribunais estaduais, federais, do trabalho e eleitorais. Há casos de remunerações de mais de R$ 1 milhão. Seis tribunais estaduais proporcionaram média salarial bruta de mais de R$ 100 mil. Os dez maiores gastadores foram, pela ordem, os Tribunais de Justiça de Rondônia (1º), Santa Catarina (2º), Mato Grosso do Sul (3º), Mato Grosso (4º), Rio Grande do Norte (5º), Minas Gerais (6º), Paraná (7º), Rio Grande do Sul (8º), São Paulo (9º) e Rio de Janeiro (10º).

Média anual de R$ 1,2 milhão líquido

O salário líquido pago a magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) foi de R$ 98,2 mil, em média, em 2024. Isso significa R$ 1,276 milhão por ano, em média, a cada um. O levantamento foi feito pelo portal Uol. O valor é o terceiro maior do País, e mais do que três vezes o valor pago a um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) - que formalmente sinaliza o teto do funcionalismo público brasileiro. A revelação acima consta de uma série de reportagens intitulada "Brasil dos privilégios", que expõe os supersalários e as mordomias.

Tal valor pago pelo TJ-MS só fica atrás do salário líquido médio pago pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de R$ 123,3 mil, e do Tribunal do Mato Grosso, com valor médio de R$ 110,3 mil. Este ficou famoso por ainda querer pagar R$ 10 mil de auxílio-alimentação no fim do ano passado, que ficou conhecido como "vale peru". Além de figurar em 3º lugar entre os 57 tribunais brasileiros, o TJ-MS bate o valor médio pago pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o estado mais rico e populoso do País, com R$ 79,9 mil.

Em relação aos ministros do STF, que receberam R$ 30,9 mil líquidos, juízes de Mato Grosso do Sul ganharam 217,7% a mais. O menor valor é pago pelo tribunal da Bahia, R$ 38,2 mil. Lembrando que os magistrados têm direito a dois meses de férias por ano. Os demais trabalhadores brasileiros só conseguem 30 dias.