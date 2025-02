Indenização para neto por morte da avó em acidente de trabalho

A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Erechim (CDL) foi condenada a pagar R$ 40 mil - como reparação por dano moral - ao neto de uma promotora de eventos. Ela teve morte trágica, esmagada por tampos de mesas, durante os preparativos do café da manhã para o encontro em comemoração do Dia Internacional da Mulher de 8 de março de 2022. Na véspera, a autônoma Helena Graeff foi ao local do evento organizar o espaço para os festejos. Ao baixar um tampo de mesa que estava suspenso, todas as demais peças idênticas - cada uma pesando 23 quilos - também se desprenderam. Atingida no tórax, a autônoma faleceu 15 minutos depois. O laudo da perícia apontou o descumprimento da Norma Regulamentadora nº 11 do Ministério do Trabalho e Emprego.

A sentença dispôs não terem sido comprovadas medidas preventivas para evitar acidentes. Também ressaltou a responsabilidade objetiva da organização, pois a sua atividade principal - ''organizações associativas patronais e empresariais'' - é classificada pela Previdência Social na mais alta espécie de risco para acidentes de trabalho - o grau três. Concluiu provada "a asfixia mecânica, a sufocação indireta e a compressão do tórax por objetos pesados". E considerou a ampla prova sobre o convívio da criança com a avó, em um ambiente saudável.

As partes recorreram. O neto (A.J.A.G.) da vítima, representado no processo por sua mãe (Keisi Roberta do Amaral Neves) tentou aumentar o valor da indenização. E a organização de lojistas empenhou-se em tentar afastar o pagamento. A cifra foi mantida no segundo grau. Para a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região ficou caracterizada a responsabilidade exclusiva da entidade pelo evento danoso.

Passagens importantes do acórdão: "O risco da atividade laboral deve ser suportado pela reclamada, porque recai sobre a tomadora de serviços o dever de zelar pela integridade física de sua prestadora de serviços. Assim, a condição de autônoma da vítima não exime a ré da responsabilidade pelo infortúnio ocorrido. O fato de o acidente ter acontecido durante a prestação de serviços no estabelecimento da reclamada é suficiente a perquirir sua responsabilidade no evento danoso". Neto e avó tinham uma relação muito intensa de amor e carinho.

Em nome do menor atuaram os advogados Maria Cristina Ody, Ramonn Fabro e Larissa Kazimirski Lima. A sentença foi proferida pela juíza Deise Anne Longo, da 1ª Vara do Trabalho de Erechim. O relator no tribunal foi o desembargador Manuel Cid Jardon. (Processo nº 0020135-49.2024.5.04.052).