"O jovem especial sofre pela negligência do Estado"

Mesmo que 66% dos magistrados brasileiros de primeiro e segundo graus ganhem mais do que os ministros do Supremo, a prestação jurisdicional, volta e meia, assinala episódios inaceitáveis. Os fatos chocam diante das remunerações de agentes estatais engordadas por penduricalhos. O Rio Grande do Sul não é exceção. Relembra-se aqui, o caso da demora de uma ação judicial que, na comarca de Parobé (RS), discute dano moral, pessoal e familiar, decorrente de alegado erro médico em parto hospitalar. A conjunção transformou um bebê (de nome Luan) em um ser especial. Aborda-se no processo o suposto uso incorreto de fórceps. A conjunção é de apatia jurisdicional, indiferença com pessoas, corporativismo etc. Doze juízes já passaram pelo processo. O jovem é representado por sua mãe. Eles desfrutam da gratuidade judicial. A perícia judicial jamais foi realizada porque 14 peritos médicos não aceitaram a pífia remuneração que o Tribunal de Justiça quis pagar para que o ser humano especial fosse periciado. Renovada a insistência pela nova juíza da comarca de Parobé, a solução financeira aguarda desde 7 de novembro, da presidência do TJ-RS, autorização para o aumento da verba e pagamento. (SEI nº 8.2024.2149/000056-6). O sensível título desta notícia foi sugestão enviada pela radiocorredor advocatícia do Vale do Paranhana. Ali são cerca de 1,7 mil profissionais integrando uma comunidade formada por 192 mil habitantes. Os advogados pediram, também, a inclusão de um arremate cronológico: a ação iniciou em 28 de janeiro de 2008. São 17 anos de trâmite para os lados. (Processo judicial nº 0052-85.2008.8.21.0157).



O lentíssimo STF

Continuemos batalhando pelo que é correto. A retomada da rotina do Supremo Tribunal Federal (STF), após as férias, merece nova cobrança da cidadania: os expurgos inflacionários aplicados por bancos na poupança precisam ser resolvidos. As ações relativas aos Temas nº 264 (Plano Bresser e Verão), 284 (Plano Collor I) e 285 (Plano Collor II) buscam a reposição dos valores creditados a menos como rendimentos. Os bancos ganharam bilhões em três momentos que remontam, respectivamente, a junho/julho de 1987; abril/maio/junho de 1990; fevereiro de 1991. Essas questões chegaram ao STF em 2010, mas existem milhares dessas ações já tramitando desde 2002. Cerca de 800 mil processos estão sobrestados nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais, aguardando a celebração de concordância com as partes -, que o ministro Gilmar Mendes aponta como "a solução". Os acordos foram celebrados em 366.564 ações. Na conjunção atual, os bancos querem, cada vez mais, apertar os poupadores. Outra opção (?) é esperar o demoradíssimo julgamento derradeiro pela instância máxima do sistema brasileiro de justiça. Muitos acordos ocorreram especialmente no período da pandemia da Covid-19. Diversos credores, mesmo insatisfeitos com as propostas das instituições financeiras - cansados de esperar e sem expectativa de ver a questão resolvida - acabaram aceitando os valores oferecidos. Atualmente, por comodismo financeiro, os bancos não mais fazem acordos. E o Supremo não decide. Os relatores dos casos paradigmáticos são os ministros Gilmar Mendes, com dois processos e Carmem Lúcia, com um caso. A estimativa é que ainda existam aproximadamente 800 mil ações paralisadas. (Recursos extraordinários nºs 626.307, 631.363 e 632.212).

O que é o expurgo

Expurgo inflacionário é a diferença (a menor) entre o índice de correção monetária aplicado em um determinado investimento e o índice real de correção monetária. Os expurgos inflacionários ocorreram no Brasil durante os planos econômicos anti-inflacionários entre 1986 e 1991. (Definições de Marcílio Moreira de Castro, em "Dicionário de Direito, Economia e Contabilidade" - Editora Forense, 2010, pág. 224).

Diárias generosas

Consulta ao site do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS) revela que, em termos de viagens e diárias, é bom ser autoridade da corte. No caso, sendo conselheiros (são sete), auditores substitutos de conselheiros (também sete) e procuradores do Ministério Público de Contas (são quatro). Neste 2025 já foram concedidos os seguintes pagamentos para idas ao exterior: a) conselheiros substitutos Alexandre Mariotti e Ana Cristina Moraes, 6 e meia diárias em Lisboa, totalizando R$ 20.648,23 para participação, de 19 a 25 de janeiro, como palestrantes das "Jornadas do CIDP-FDUL". Para o procurador Geraldo da Camino a verba foi de R$ 61.599,53 para "atividades de pesquisa de pós-doutorado na Universidade Paris-

Panthéon-Assas". Refere-se a 19,5 diárias "pelo período parcial da pesquisa, compreendido entre 7 de janeiro e 28 de fevereiro de 2025".

Fundo bilionário turbinado

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) tem irrigado os penduricalhos de magistrados com a utilização de juros de depósitos judiciais. O Fundo Especial de Despesa do tribunal paulista está sendo usado para financiar benefícios como licenças-prêmio, auxílios e indenizações para magistrados daquele Estado, além de outros gastos. O montante foi turbinado, em 2024, com uma arrecadação extra de R$ 2,6 bilhões, obtida a partir de juros de depósitos em juízo sob controle da própria corte. A dinheirama é resultado de um contrato que o Judiciário paulista mantém com o Banco do Brasil para a gestão das contas em que estão esses valores. Enquanto as decisões judiciais que podem liberar esses recursos não saem, o TJ-SP recebe juros sobre a quantia parada. Embora essa forma de obter receitas extras não seja recente, o contrato com o banco fez os valores do Fundo Especial de Despesa dispararem.

Recado dado

Na semana passada, no encerramento do encontro advocatício em prol da continuação da possibilidade legal de sustentação oral da tribuna, o discurso do presidente reeleito Leonardo Lamachia, teve um arremate marcante em três frases. Foi assim: "Eu concluo este ato, afirmando que a nossa gestão será de defesa efetiva, verdadeira, firme e equilibrada da advocacia e de todas as pautas que chegarem em nossa instituição. Acesso à justiça é muito mais do que senha e login. A culpa pela morosidade não é e nunca será de quem cumpre prazos". Aplausos, muitos aplausos.

"TRIBUNAUDI", a piada pronta