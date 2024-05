Os dez que estão se safando

Os ministros do Supremo entenderam que o processo contra José Dirceu prescreveu. É que como ele tem mais de 70 anos, o prazo conta-se pela metade. No caso do crime de corrupção passiva, caiu de 12 para seis anos. Como o petista foi condenado em 2017, já oito anos após o marco (2009) inicial de prescrição, a sentença foi considerada "irregular".

Na semana passada, para justificar a anulação de processos e investigações contra Marcelo Odebrecht, o ministro Dias Toffoli monocraticamente concluiu ter havido um "conluio processual" entre Sérgio Moro e a força-tarefa de Curitiba. Na mesma semana, por três votos a dois, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) anulou a pena imposta ao ex-ministro José Dirceu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em 2017, ele fora sentenciado a oito anos e dez meses de prisão pela Justiça Federal no Paraná. A condenação assinada por Moro foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4 ª Região.

Símbolo do combate à corrupção de antigos e novos bilionários, a Lava Jato e as investigações viabilizaram números apreciáveis: 120 delações, mais de 500 denunciados, 174 condenados e a devolução de R$ 4,3 bilhões aos cofres públicos.

Dez anos após o início da Lava Jato, a força-tarefa - que chegou a ser considerada o maior cerco a suspeitos de desvios de recursos públicos da história - acumula derrotas nos tribunais superiores do País. Políticos e empresários tiveram condenações anuladas e, aos poucos, já traçam estratégias para retornar à vida pública. É o caso de um ex-presidente da Câmara dos Deputados e de dois ex-governadores (um do Rio de Janeiro e outro do Paraná).

Aperto nada belo

Acórdão da vida

O gabinete de Luís Roberto Barroso, no STF, ganhou de presente um quadro do pintor carioca Toninho Euzébio. Na obra, a famosa estátua da justiça aparece - com sua espada - descascando um grande abacaxi.

Reclamatória de milhões

Há um pedido de antecipação de tutela para a devolução de um celular da reclamante, alegadamente "confiscado" pela reclamada. Motivo: "No aparelho estão documentos particulares (arquivos de áudio, imagens, registros de conversas em aplicativos de mensagens etc.). Estes poderão comprovar as jornadas excessivas, o assédio moral praticado pela ré Paula, além de elementos que descaracterizarão a justa causa". (Processos nºs 0100508-75.2024.5.01.0028 e 0100541-65.2024.5.01.0028).

Demitida por justa causa no início de maio, a serviçal Edna Maria da Fonseca Santos - funcionária que trabalhou durante 22 anos na casa de Caetano Veloso (81 de idade) e da atriz Paula Lavigne (55) - pede R$ 2,6 milhões de indenização na Justiça do Trabalho. São duas ações quase simultâneas na 28ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Os pedidos: reversão da justa causa, parcelas rescisórias, reparação por dano moral, horas extras etc.

Valeu a pena?

Incomodada com percalços condominiais, a atriz Fernanda Montenegro ingressou com ação cível contra um vizinho carioca. As obras no apartamento ao lado causaram a ressaca de vazamentos, inundações, gastos & incômodos.

Revelações de um assassino

Pela primeira vez, em vídeo, o ex-sargento da Polícia Militar do Rio, Ronnie Lessa, detalhou como recebeu a proposta, que ele chama de "sociedade", dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, que resultou no homicídio da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. É de lembrar que Domingos é ex-deputado estadual e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E que seu mano Francisco é empresário e deputado federal. Ambos estão presos.

Na delação premiada - exibida pelo Fantástico no domingo - o assassino confesso da parlamentar explica que Domingos lhe ofereceu um loteamento em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, para explorar "gatonet", transporte alternativo e etc. O lucro estimado era R$ 100 milhões.

Para o matador de aluguel, a morte da vereadora seria "o grande negócio" da vida dele. Mas, para isso, foi preciso retirar "uma pedra no caminho": justamente a vereadora Marielle.