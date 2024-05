Filas bancárias não causam dano moral

Sob o rito de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu nova tese: "O simples descumprimento do prazo fixado em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera dano moral presumido". Com o julgamento - definido por maioria de votos - voltarão a tramitar os recursos que estavam suspensos à espera do precedente qualificado.

O dano moral presumido é aquele que dispensa comprovação. Para o STJ, tal não se aplica à demora em fila de banco. "Não se nega a possibilidade de abuso de direito, mas na prestação do serviço bancário a demora deve ser analisada a partir das circunstâncias fáticas concretas". Mais: "Não basta a alegação de que existe lei municipal estabelecendo tempo máximo de espera" - refere o voto do relator do recurso especial, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. A análise do repetitivo contou com a participação, como "amiga da Corte", da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

O julgamento paradigmático foi em cima de um precedente do Tribunal de Justiça de Goiás. Este considerou que "a demora excessiva gera dano moral presumido". O recorrente foi o Banco do Brasil. Em uma de suas agências em Goiânia, o consumidor (não correntista) passou por duas situações sui-generis: "No dia 10/02/2014, chegou às 15h54min e foi atendido presencialmente só às 17h08min; e no dia 11/06/2015, chegou às 15h08min e foi atendido presencialmente às 16h08min."

Segundo o acórdão, "é preciso provar a leniência do banco e o nexo entre a demora e o prejuízo ao consumidor". Como o Código do Consumidor não disciplinou o tempo de espera em instituições bancárias, vários municípios brasileiros editaram leis. Nelas, o tempo razoável de espera varia entre 15 e 40 minutos. O STJ avaliou que "a admissão de dano presumido resultaria em onda de ações no Judiciário, em prol do suposto direito à melhor utilização do tempo livre." (Tema nº 1156 - Recurso especial nº 1962275).