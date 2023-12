Histórias vivas das pessoas comuns

O acesso é fácil: no YouTube basta digitar Living History, by Julia Martins. Detalhe: existe a opção de legendas em português, pelo comando "auto-traduzir", disponível nas configurações do canal.

Filha do magistrado Tulio Martins (TJRS) e da jornalista Eunice Gruman, a historiadora Júlia conversou, nesta quarta-feira, com o Espaço Vital. "Vivemos em um mundo cada vez mais polarizado. Muitas vezes, nossas discussões se beneficiariam de um pouco mais de nuance e de contexto histórico. Ao mesmo tempo, muitos que se interessam por história encontram-se limitados pelas narrativas sobre grandes batalhas, líderes ilustres e revoluções políticas, que quase sempre trazem apenas más recordações de nosso passado escolar. Ou, então, por versões hollywoodianas que, embora divertidas, repetem mitos históricos, para o exaspero de historiadores, e tendem a se concentrar em reis e rainhas, e não em seus valetes ou jardineiros".

Como uma pessoa do Renascimento lavava seus cabelos? Como as mulheres se preparavam para o parto? E o que essas questões podem nos dizer sobre debates contemporâneos? A gaúcha Júlia Martins, 34 anos de idade, moradora há oito anos na Inglaterra, colocou no ar, há poucas semanas, seu canal no Youtube, chamado "Living History". Nele, a historiadora se propõe a "trazer à vida as histórias das pessoas comuns", abordando tópicos como higiene pessoal, o desenvolvimento do sabonete, a gravidez, o lesbianismo em conventos através dos séculos. Nesta sexta, um vídeo inédito fará curiosa abordagem: quais as razões médicas que determinam a ordem em que os pratos são servidos à mesa: no início, as saladas; lá adiante, no final, a sobremesa.

Mulheres, raramente

Levantamento feito pelo jornal O Globo mostrou que - tal como a pasta que ficará vaga a partir da ida de Dino para o STF - outras 14 nunca tiveram uma mulher à frente desde a redemocratização. Em síntese, mais de um terço dos ministérios jamais teve mulher no comando. O número representa 39% da atual configuração da Esplanada, com 38 ministérios.

Mudanças de gênero

Os cartórios brasileiros registraram um número recorde de mudanças de gênero em 2023. Conforme a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), 3.908 cidadãos/cidadãs trans ou não binários, conseguiram atualizar seus documentos. E, na maior parte dos casos (99%), com mudanças no nome.

Regra na carreira

A partir de janeiro, as vagas para magistrados de carreira na segunda instância dos tribunais deverão ser preenchidas de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Justiça que estabelece alternância de gênero para promoções por merecimento. O texto não atinge as cortes eleitorais e militares, que têm regras específica. A ação afirmativa valerá para as cortes que tiverem patamar inferior a 40% de magistradas de carreira na segunda instância, até que a paridade seja alcançada.

Cifrões palacianos

O governo federal gastou, em 2023, impressionantes R$ 26,8 milhões com reformas, compra de novos móveis, materiais e utensílios domésticos para o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, a Residência Oficial do Torto e o Palácio do Jaburu. Em comparação com anos anteriores, é o maior gasto com esse tipo de despesa, que não considera a manutenção do dia a dia das residências oficiais, nem o pagamento de funcionários.

Os números são do Portal da Transparência e do Siga Brasil. A Secom informou que as peças adquiridas respeitam os padrões e referências dos Palácios oficiais. "Além disso, todas as peças passam a integrar o patrimônio da União e serão utilizadas pelos futuros chefes de Estado que lá residirem."