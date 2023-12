Piscina exclusiva para o jovem casal

- Isto não é um aquário, senhora. É um dos ângulos submersos da imponente piscina do nosso hotel. Imagino que o casal já tenha desfrutado desta delícia, ao longo do dia...

Horas mais tarde, na noite daquele mesmo dia, o advogado e a promotora se vestiram socialmente para o jantar sofisticado no elegante restaurante do hotel. Sentaram-se defronte a uma grande vidraça de um enorme aquário. Este, curiosamente, estava desprovido de qualquer vida marinha ou aquática.

Arma falsa ameaçadora

A utilização de simulacro de arma de fogo configura a grave ameaça do tipo penal do roubo. Por isto, deve ser incluída na hipótese legal que veda a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Esta tese foi aprovada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do tema sob o rito dos recursos repetitivos. O enunciado terá obrigatória observância por juízes de primeiro grau e por tribunais (estes, no exame de agravos e apelações, em todo o Brasil).

O uso de arma de fogo para subtrair algo de alguém é o que causa a grave ameaça ou violência no crime de roubo, conduta tipificada no artigo 157 do Código Penal. A tese (inexitosa) das defesas é que a grave ameaça não existe se a arma não tem capacidade real de causar danos. No entanto, o relator da matéria, ministro Sebastião Reis Júnior, rejeitou a argumentação e manteve a jurisprudência das turmas criminais do STJ: "O simulacro basta para intimidar a vítima, a ponto de ela se considerar ameaçada".

Com isso, fica inviável substituir a pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos. Esta, em regra, seria a prestação de serviços à comunidade, ou o pagamento de multa, ou a interdição de determinados direitos. O artigo 44, parágrafo 1º, do Código Penal dispõe que essa substituição só é possível se, entre outros fatores, o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. A maioria dos ministros concordou com a posição do relator. (Recurso especial nº 1994182).