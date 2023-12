A dupla berlinda de Toffoli

O ministro José Antonio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a multa de R$ 10,3 bilhões do acordo de leniência do grupo J & F - para o qual sua esposa, Roberta Rangel, é uma das advogadas. A decisão foi concedida na manhã de quarta-feira, 20 de dezembro, o primeiro dia do recesso judiciário que, no Supremo, vai até 31 de janeiro. Em razão de ter sido adotada no começo da pausa da rotina processual, o julgado monocrático não passará pela revisão dos ministros que estarão de plantão durante o mês de janeiro. Qualquer recurso que venha a ser interposto contra a suspensão da multa será julgado pelo próprio Toffoli - ou terá sua apreciação sobrestada para fevereiro.

Com novo cenário político a partir de janeiro de 2023, a empresa pediu, recentemente, a suspensão de "todas as obrigações pecuniárias" decorrentes do acordo fechado com o MPF. Tal enquanto analisa os documentos da Operação Spoofing, que prendeu os hackers da Lava Jato. A J & F pretende usar o material para requerer a revisão da leniência.

Em outra decisão, de forte repercussão, Dias Toffoli cassou acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU), que havia suspendido o pagamento de quase R$ 1 bilhão em penduricalhos a juízes federais. Com isso, magistrados que ingressaram na carreira na década de 1990, por exemplo, poderão embolsar até R$ 2 milhões cada. A situação expôs um embate entre o TCU e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que referendou o pagamento do benefício.