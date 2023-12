Os guarda-sóis nas praias gaúchas?

Arrematando com os votos do Espaço Vital: um gostoso verão 2023/2024 com a conveniente proteção de muitos guarda-sóis!

Importante: é essencial observar se o primeiro elemento do composto é realmente verbo; caso não seja, a regra não se aplica. Em "guarda-noturno", por exemplo, "guarda" não é verbo, mas substantivo, enquanto "noturno" é adjetivo. Neste caso, o hífen é mantido, e no plural as duas palavras flexionam: guardas-noturnos.

Ora, existe o sol da manhã, da tarde; o sol do verão, do inverno; o sol que bronzeia mais, ou menos; o mais saudável e o menos saudável, entre outros sóis. Portanto, na prática, existe mais de um sol. Outros exemplos: guarda-pó / guarda-pós; quebra-cabeça / quebra-cabeças; lava-louça / lava-louças; guarda-chuva / guarda-chuvas.

Aí vai a regra: sempre que a primeira palavra do composto derivar de verbo, usa-se hífen; portanto: guarda-sol. Mas na formação do plural, mantém-se o hífen e apenas o substantivo "sol" flexiona: guarda-sóis. Mas, "sol" no plural, se existe apenas um sol?

Férias começando, temporada oficial à beira-mar nas praias gaúchas já a partir da próxima semana, o verão iniciando em 21 de dezembro à 00h27min. E o colunista Marco Antonio Birnfeld sugere-me esclarecer leitores sobre a grafia correta de uma categoria de palavra composta, muito usada no dia a dia de quem tem a missão de escrever. Trata-se dos compostos que têm o verbo como primeiro elemento. Sugere como exemplo "guarda-sol" e sua forma plural "guarda-sóis". Escreve-se com hífen? Alguma das palavras que formam o composto flexiona? Ou flexionam as duas?

Celular roubado, metal inútil

"A iniciativa transformará os celulares roubados num pedaço de metal inútil. Com apenas um clique, a vítima enviará um aviso simultaneamente para a Anatel, para os bancos, para as operadoras de telefonia e para os demais aplicativos", garantiu Cappelli nas redes sociais. Ver para crer.

Alvíssaras! Ricardo Cappelli - secretário-executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República - anunciou no sábado, pelas redes sociais, o lançamento de uma medida que promete bloquear de forma mais rápida celulares roubados ou furtados. Segundo o número 2 da pasta, a iniciativa - que deve ser batizada de "Celular Seguro"- terá seus "detalhes impactantes" revelados nesta terça-feira, 19 de dezembro.

Vínculo com a 99

O requisito da "não eventualidade" foi solucionado pelo julgado na verificação do extrato da própria frequência do motorista: "O autor da reclamação trabalha todas as semanas e quase todos os dias, configurando-se, assim, a regularidade necessária para caracterizar o vínculo pela legislação trabalhista". A reparação por dano moral foi negada, mas houve o reconhecimento ao direito ao recolhimento de verba previdenciária (Processo nº 0020223-47.2023.5.04.0384).

Trabalhar quase todos os dias por meio de aplicativo de transporte preenche o requisito da não eventualidade e, portanto, gera vínculo empregatício. A conclusão foi da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), reconhecendo a relação de emprego entre o motorista Anderson Rosa de Andrade e a empresa 99 Tecnologia Ltda. A atuação era na cidade de Taquara e adjacências. A decisão bate de frente com a atual linha adotada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em casos semelhantes.

Baixa produtividade

Com inexpressivo volume de processos quando comparados a outros ramos do Judiciário, os Tribunais de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais custam mais de R$ 190 milhões por ano para os três estados. Esses tribunais julgam membros da PM e do Corpo de Bombeiros. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 91% de tal valor foram destinados a pagar salários e benefícios dos 591 funcionários das Cortes militares estaduais. Os dados são referentes a 2022.

O tribunal paulista custou R$ 82,8 milhões, o mineiro, R$ 70,8 milhões e o gaúcho, R$ 38,1 milhões. Cada juiz e desembargador desses tribunais militares julgou, em média, 110 casos por ano. A título de comparação, no Tribunal de Justiça comum menos produtivo do País, o do Acre, cada magistrado foi responsável pelo julgamento de 729 processos.