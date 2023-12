Surpresas negativas em duas comarcas gaúchas

• A juíza Angélica Chamon Layoun é natural de Mariana (MG). Como juíza, atuou em Pernambuco, durante seis anos. Em nosso Estado, trabalhava em Cachoeira do Sul, como substituta, sendo afastada. Ela terá sua situação preliminar analisada no dia 18 de dezembro. Pesam contra a magistrada duas situações: a) Usar uma decisão padrão para sentenciar cerca de 2.000 processos cíveis; b) Desarquivar processos já julgados e, neles, proferir novas sentenças idênticas, computando para si os "novos" julgamentos. Em síntese: uma estratégia errada para mostrar suposto grande volume de trabalho. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), formado por 25 desembargadores, decidirá pela abertura, ou não, contra ela, também de PAD.

Mudanças no enfrentamento dos assédios

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, no dia 1º de dezembro, alterações na Resolução nº 351/2020, que trata do enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação no Poder Judiciário. O objetivo é "aperfeiçoar o acolhimento das vítimas por meio da classificação dos ilícitos como infração disciplinar grave" - inclusive quando o cometimento do ato ocorrer fora do ambiente de trabalho.

Pesquisas produzidas pelo próprio CNJ indicaram haver subnotificação dos casos de assédio sexual no Judiciário. E isso tem a ver com duas situações: a) A expectativa de que a denúncia não prosperará, como indicaram 59,2% dos participantes; b) O receio de represálias, como ponderaram 58,5% dos respondentes. Conforme o mesmo estudo, em 38,5% dos casos de denúncias contra magistrados e servidores do Poder Judiciário, não houve a adoção de qualquer providência.

Novidades também no campo legislativo. A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL/RS) apresentou dois projetos de lei para combater o assédio sexual no trabalho em geral. O primeiro aumenta de quatro para 20 anos o prazo de prescrição para tal crime. O outro estabelece que o marco inicial para a contagem, justamente, do período de prescrição será a data do fim do contrato de trabalho.