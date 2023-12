Controvérsia no STF traz respostas antes das perguntas

Decisão por maioria (9x2), do Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira, 29 de novembro, passa a gerar nova insegurança jurídica no País e responsabiliza os veículos de imprensa pela publicação de falas de terceiros. Trata-se de algo inimaginável em qualquer democracia atual. Segundo o julgado, as empresas jornalísticas têm o dever de verificar a veracidade dos fatos alegados pelo entrevistado e de esclarecer ao público que as acusações são sabidamente falsas. Foi definida, em dois pilares, a tese de repercussão geral, constituindo-se no Tema nº 995. Segundo o julgado, a empresa será responsabilizada se ficar comprovado que, na época da divulgação da informação, havia indícios da falsidade da acusação. Outro requisito é a demonstração do descumprimento do dever de verificar a veracidade dos fatos e de divulgar a existência desses indícios. A tese também estabelece que, embora seja proibido qualquer tipo de censura prévia, a Justiça pode determinar a remoção de conteúdo da internet com informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas. O caso concreto diz respeito a uma entrevista publicada pelo jornal Diário de Pernambuco, em maio de 1995. O entrevistado afirmava que o ex-deputado Ricardo Zaratini teria sido o responsável por um atentado a bomba, em 1966, no Aeroporto dos Guararapes (PE), que resultou em duas mortes e 14 pessoas feridas. O recurso ao STF foi apresentado pelo jornal contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. Este confirmou a condenação ao pagamento de indenização, considerando que a informação era falsa. Segundo a empresa recorrente, a decisão violou a liberdade de imprensa. No voto condutor do julgamento, o ministro Edson Fachin reconheceu que a Constituição proíbe a censura prévia, mas limitou que "a liberdade de imprensa e o direito à informação não são absolutos, o que possibilita a responsabilização posterior em caso de divulgação de notícias falsas". Acompanharam esse entendimento os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski (aposentado), Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Cármen Lúcia. Ficaram vencidos o relator original, ministro Marco Aurélio (agora aposentado), e a ministra Rosa Weber (também aposentada). Eles consideraram que, "se a empresa jornalística não emitir opinião sobre a acusação falsa, não estará sujeita ao pagamento de indenização". O caso tramita no STF desde 2017. O julgamento iniciou em 18 de maio de 2018. A conclusão demorou cinco anos e meio. Os parâmetros definidos poderão ser aplicados a 119 casos semelhantes que aguardavam a definição do Supremo. (Recurso extraordinário nº 1075412).



O Judiciário quer fazer leis

Ausente do País, em férias, o jurista Lenio Streck foi contatado pelo Espaço Vital, via WhatsApp. E, prestativo, logo retornou com sua avaliação sobre o embrulho criado pelo Supremo. "Novamente o STF legisla, embora claramente não seja função sua estabelecer regramentos para o futuro. Mas já se tornou rotina... O tribunal, com a sua nova tese, busca dar respostas antes das perguntas. Ora, nenhum país do mundo faz esse tipo de norma em abstrato. Vejam a extensão das duas frases que constituem o Tema nº 995. Nem as leis entram em tamanhas minúcias". "O Judiciário pensa que o direito pode abranger todas as hipóteses de aplicação de uma lei. Nesse ritmo o legislador ficará sem função. Em especial, veja-se esse trecho: Se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação dos fatos e na divulgação de tais indícios´. Ora, os jornalistas teriam que investigar antes todas as futuras falas do entrevistado? Ai é que está o xis. O Judiciário quer fazer leis. Ora, há coisas que só cada situação concreta responde. Mas o STF quer dar e adivinhar o futuro. E também controlar o futuro. E isso cria insegurança!".

Tente entender as teses supremas

"1 - A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia, porém admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas". "2 - Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios".

Ela por amor, ele por dinheiro

Um novo caso - desta vez gaúcho - de estelionato sentimental. Liminar concedida na 2ª Vara Cível de Novo Hamburgo determinou a indisponibilidade de um imóvel envolvido nas entranhas de um romance. Segundo a petição inicial, "o ora réu se aproveitou da fragilidade da autora e passou a extorqui-la em meio ao relacionamento amoroso". Primeiro convenceu a mulher a vender seu apartamento para que os dois construíssem, com o dinheiro da venda, uma casa de veraneio para alugar. Do resultado da venda foram repassados R$ 94 mil a ele, para começar a construção. Outros desembolsos somaram mais R$ 23 mil. O terreno está registrado em nome de um terceiro. A obra começou a crescer. E o sedutor homem, de repente, sumiu, não voltou, ninguém mais viu. A tutela antecipada determinou o registro da indisponibilidade na matrícula da novel casa que está sendo construída em Capão da Canoa. (Processo nº 5030053-54.2023.8.21.0019).

Vossa Mal Educada....

Reação rápida do Conselho Federal da OAB depois da fúria verbal, esta semana, da juíza do Trabalho Kismara Brustolin, de Xanxerê (SC). Ela exigia aos gritos que uma testemunha a chamasse de "Vossa Excelência". (Ou não consideraria seu depoimento). Foi criado na quarta-feira, dia 29, pela Ordem, o "Cadastro da Má Conduta". Nele serão incluídos os nomes das pessoas - sejam quem forem - que desrespeitem advogados, partes e testemunhas. A decorrência imediata será a negativação dos seus nomes para serem, oportunamente, defenestrados em futuros e eventuais requerimentos de inscrição nos quadros da Ordem. O nome Kismara Brustolin já inaugurou uma relação que tende a crescer.

Cadastro neles!