Quantos homens, quantas mulheres, quantos advogados/as?

O gradual aumento, a cada mês, do número de mulheres advogadas brasileiras (elas são maioria em 19 das 27 Seccionais da OAB) levou o Espaço Vital a um levantamento minucioso sobre a predominância do gênero feminino. Este, porém, não é prevalecente no mundo. Segundo as Nações Unidas, há cerca de 7,8 bilhões de pessoas vivendo nos 193 países, sendo 3,776 bilhões de homens e 3,710 bilhões de mulheres. Assim, há mais homens do que mulheres no mundo hoje. No entanto, os números recenseados variam de acordo com a região, a idade e outros fatores.

Há cinco países onde a predominância do gênero feminino é mais destacada. Na Ucrânia são 1,17 mulheres para cada homem. Outros cotejos: Letônia (1,17 mulheres/1 homem); Estônia (1,17/1); Rússia (1,16/1); Antilhas Holandesas (1,16 mulheres para cada homem).

Segundo os dados da última PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), realizada em 2022 pelo IBGE no Brasil, o número de mulheres brasileiras é superior ao de homens. A população de nosso País é composta por 51,1% de mulheres e 48,9% de homens. A distribuição por sexo muda quando se comparam grupos etários. Entre os mais jovens existe maior proporção de homens. No grupo de 25 a 29 anos, o contingente de homens e mulheres é similar. A partir dos 30 anos, o percentual feminino é maior do que o masculino.

As cidades do Brasil com mais mulheres do que homens são: 1ª) Águas de São Pedro (SP) - 53,9% da população são mulheres; 2ª) Santos (SP); 3ª) Recife (PE); 4ª) Niterói (RJ); 5ª) São Luís (MA).

Recife é a capital brasileira com mais mulheres em relação ao número de homens, seguida por Porto Alegre. A capital gaúcha tinha 719.538 pessoas do sexo feminino em 2022, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) coletou os dados. Isso representa 53,99% dos 1.332.845 moradores. Percentualmente, a nossa Porto Alegre tem menos homens 46,01%. Eles são 613.307 indivíduos - isto é, 106.231 a menos.