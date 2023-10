Proibição de novos casamentos homoafetivos?

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados (o nome é longo, mesmo...) aprovou, na terça-feira, 10 de outubro, um projeto de lei que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo biológico. A proposta passará por outras comissões antes de ir ao plenário da Casa. O projeto não afetará os casamentos já realizados. Quando começou a tramitar, em 2007, o Projeto de Lei nº 580, proposto pelo figurinista e então deputado Clodovil Hernandes (falecido, aos 71 de idade, em 17/03/2009), pretendia regularizar o casamento entre pessoas LGBTQIA . Mas, ao longo da tramitação ele foi juntado a outros projetos - é o chamado "apensamento". Com ele, as propostas andam juntas e também ficam sujeitas ao mesmo encaminhamento: o que for decidido em uma, vale para todas. A recente decisão foi a de aprovar o parecer que decidiu o destino do projeto de Clodovil e das oito propostas de novas leis a ele apensados. Todos foram rejeitados, com exceção de um - que é de 2009, proposto pelo ex-deputado federal Lucinio Castelo de Assumção (na época, PSB-CE) - que proíbe o casamento homoafetivo. O regimento da Câmara permite a junção de projetos que tratem do mesmo assunto, mesmo que eles sugiram encaminhamentos opostos para uma mesma questão. É o caso do PL nº 580. O Capitão Assumção - como ele é conhecido - é um capitão da reserva remunerada da Polícia Militar e político brasileiro (PL), atualmente deputado estadual pelo Estado do Espírito Santo.



Cartão colorido, ou cartão vermelho?

Estão previstas no trâmite do projeto de lei a passagem por mais duas comissões: a de Constituição e Justiça e de Cidadania, e a de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. A duas podem mudar novamente o teor do projeto. O seguimento tem teor diferente ao da proposta original. Além de vedar expressamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo biológico, o texto também proíbe que decisões judiciais flexibilizem essa regra. No Brasil, o casamento homoafetivo atualmente não está legalizado e nem previsto em lei, mas tem acontecido a partir de um julgamento do STF em 2011. Aquele julgado supremo afirmou que "a união entre duas pessoas do mesmo sexo é constitucional" e uniformizou a jurisprudência de todo o País sobre o assunto. A partir de tal julgamento, gradativamente os cartórios foram regularizando administrativamente o casamento homoafetivo. Atualmente, ele pode ser celebrado em qualquer serventia de registro civil, no Brasil todo. O projeto de lei aprovado na terça-feira também cria uma proteção para as entidades religiosas que se recusem a fazer casamentos entre pessoas LGBTQIA . Se o projeto de lei - com sua redação atual - for aprovado, o casamento homoafetivo acabará no País. No Código Civil será inserido um artigo expressando a proibição ao casamento entre pessoas LGBTQIA . Em decorrência, nenhum cartório brasileiro poderá registrar esse tipo de união. Mas quem já estiver casado não perde o direito. A Constituição protege "o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada", além de ter, nos seus artigos, o princípio da vedação ao retrocesso.

Ações, milhões e reclamações...

A cada quatro ações distribuídas nas Justiças estadual e federal, entre 2018 e 2022 - ao longo de 60 meses - uma tinha como tema o Direito do Consumidor. Conforme o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os tribunais brasileiros receberam 24,6 milhões de novos processos por ano, em média, nesse período. Destes, 5,1 milhões são demandas de consumidores contra fornecedores. Entrementes, o Sindec - Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - que foi criado para atender as queixas dos consumidores na esfera extrajudicial - e que engloba todos os Procons do país cadastrou no mesmo período quinquenal (2018 a 2022), a média anual de 1,9 milhão de reclamações consumeristas.

Patrocínio na telinha

O patrocínio em uniforme de árbitros de futebol não os transforma em garotos de propaganda - decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ). O julgamento de recurso especial confirmou decisões das instâncias ordinárias, em ação de indenização ajuizada pelo ex-árbitro de futebol Marcelo Bertanha Barison (gaúcho, 53 de idade atual) contra a Sky Brasil Serviços Ltda. Segundo o acórdão do STJ, "a conduta de um patrocinador ao comprar, da CBF, espaço nos uniformes usados pelos árbitros de futebol nas competições oficiais não caracteriza, por si só, violação ao direito de imagem deles". Na ação, o auxiliar de arbitragem buscava ver-se remunerado pelo seu direito de imagem. O fato concreto: ele apitou jogos dos Brasileirões de 2012 a 2014 com a marca da Sky em seu uniforme. (Recurso especial nº 1982917).

A CBF na mira

Independentemente do caso concreto julgado pelo STJ, há uma outra ação que busca a responsabilização da CBF por danos morais coletivos. O fato: "lesão a direitos de árbitros e auxiliares de arbitragem". A tramitação atual é em grau de recurso, no Tribunal Superior do Trabalho (TST). O autor é o Ministério Público do Trabalho. Sua tese é a de que a CBF transacionou de forma irregular o espaço de publicidade nas camisas de árbitros e auxiliares, sem negociação com a entidade de classe e sem qualquer repasse financeiro. O pedido é de R$ 5 milhões, com destinação não individual - mas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Propaganda remunerada

A propósito, o mesmo árbitro Marcelo Bertanha Barison ganhou antes uma indenização, em 2018, em ação cível contra a Semp Toshiba por danos morais. Ele - que durante muito tempo fez parte do habitual trio de arbitragem do gaúcho Carlos Eugênio Simon - se aposentou em dezembro de 2015. Após, ele ingressou com ação contra a empresa de eletrônicos (que atualmente se chama Semp TLC). Sentença e acórdão reconheceram a ocorrência irregular de "propaganda gratuita" ao expor a logomarca da companhia no uniforme de bandeirinha do auxiliar de arbitragem, nos 28 jogos que atuou em 2015. Na época, a CBF e a Semp Toshiba mantinham contrato de publicidade. A indenização foi de R$ 20 mil.

