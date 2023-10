O TJ na ´nuvem´, isto será ótimo!

Previsão de tempo bom, em futuro bem próximo, no horizonte do criticado e-proc do Tribunal de Justiça do RS (TJ-RS). O corregedor-geral, desembargador Giovanni Conti, justifica que “as instabilidades dos anos de 2020, 2021 e 2022, foram em decorrência da digitalização, pois lançados no sistema mais de dois milhões de processos, o que fez ocasionar algumas lentidões”. Em 2023, ele contabilizou “bem menos instabilidades, na maioria das vezes em decorrência de ataques hackers”. O magistrado festeja que “em apenas um mês, agosto deste ano, foram proferidas 138 mil sentenças, um novo recorde mundial”. E arremata com uma ótima notícia: “Será contratada, ainda este ano, uma empresa - Google ou Amazon - para manter nosso acervo totalmente na ´nuvem´. Acreditamos que, a partir de então, não ocorrerá mais lentidão, alcançando-se segurança solidificada”. “Nuvem na internet” é um termo que se refere a uma rede de servidores que fornecem ou hospedam serviços e dados por meio de um sistema global de redes de computadores interligadas. A “nuvem” não é uma entidade física, mas um ecossistema conectado que permite armazenar, operar e gerenciar arquivos, fotos, vídeos, senhas e outros dados. Tudo fica localizado em servidores remotos, pertencentes e gerenciados por grandes provedores de serviços. Entrementes, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revelou, nesta segunda-feira (9), dados espantosos sobre as pilhas físicas e virtuais de processos judiciais sem solução em todo o Brasil. A contagem foi feita por uma nova ferramenta de dados do Poder Judiciário. A tabulação numérica mostrou que, atualmente, são 3,1 milhões de autos físicos e/ou digitalizados com tramitação, pelo menos, há 15 anos - que aguardam julgamento. O anúncio ocorreu durante a apresentação de um painel intitulado "Política pública de prevenção à litigância repetitiva", realizado na cidade de Bonito (MS), nos dias 5 e 6 deste mês. Há um sonho: "Otimizar a prevenção à litigância excessiva". Por enquanto, em termos reais, trata-se de um pesadelo permanente.



Penduricalhos chegando

(Mais uns da série Doutore$ Felize$). O Senado está se preparando para aprovar uma PEC que beneficiará juízes, desembargadores, promotores, procuradores e defensores públicos. O texto resgata um benefício extinto em 2006 e prevê a volta do adicional de 5% do salário a cada cinco anos, independentemente do teto. Os aposentados serão também beneficiados, numa artimanha do chamado efeito cascata. A articulação tem o apoio do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Por ora, falta encontrar uma redação sub-reptícia que permita burlar o teto do funcionalismo - atuais R$ 41.650,92.

O terror não é o caminho

A Federação Israelita do RS expediu nota oficial em que "condena com veemência manifestações como a da deputada estadual Luciana Genro (PSOL) e do vereador Roberto Robaina (também PSOL), que legitimam e justificam o massacre da população civil israelense, perpetrado pelo grupo terrorista Hamas". Adiante: "A morte de inocentes não pode ser justificada, relativizada e muito menos comemorada para marcar uma posição política. O terror não é o caminho para que haja a paz entre os povos". Não haverá paz com o Hamas existindo. O assalto terrorista contra Israel busca sabotar o diálogo entre árabes e israelenses.

Breve na pauta

A Corregedoria-Geral de Justiça do RS respondeu ao lembrete ("Perguntar não ofende") aqui publicado no dia 30. E informou que o procedimento interno em que é nominada a juíza Lourdes Helena Pacheco da Silva, da Vara do Júri de Porto Alegre, estará na pauta neste outubro, ou novembro, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Caberá a 25 desembargadores avaliar se houve ilicitude nos atos - cometidos em 6 de maio passado - de a magistrada dirigir, mesmo estando com sua CNH cassada, e estacionar, no Shopping Iguatemi, ocupando vaga de cadeirante. Será decidida a instauração, ou não, de processo administrativo-disciplinar. Faça-se justiça!

Números vergonhosos

De janeiro a junho, o Brasil registrou 3.060 novas ações penais por violência sexual contra mulheres. Os dados são do site Escavador. As mulheres brasileiras se apropriam de apenas 37% da renda gerada no Brasil, apesar de serem responsáveis por 52% das horas trabalhadas - considerando a soma do tempo dedicado a atividades domésticas e ao trabalho profissional. (Os números são de um estudo do W.Lab / Instituto Locomotiva). "Em 132 anos de existência, o STF teve 173 ministros homens, 3 mulheres e nenhuma negra". (Frase da deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna, do PSOL-RS).

Erodido!

Manchete do expedito e bem informado site Jota.info, no dia 6 de outubro: "Decisões do STF em reclamações têm erodido o Direito do Trabalho, diz estudo". O emprego do particípio passado do verbo erodir chamou a atenção. O professor Paulo Flávio Ledur explicou: "O autor da frase lançou mão de verbo que poucos conhecem, em vez de ´desgastar´ e ´corroer´ que são sinônimos mais conhecidos". A propósito de provocar ou sofrer erosão, será sempre raro escutar "eu erodo, tu erodes, ele erode, nós erodimos, vós erodis, eles erodem"...

Nos últimos meses, os ministros do Supremo vêm consolidando uma tendência de anular efeitos de decisões trabalhistas. O fundamento usado é o de estar havendo "desrespeito a entendimentos da Corte sobre a constitucionalidade da terceirização em todas as atividades empresariais". "Estamos vivendo um retorno ou uma nova forma de destruição lenta, gradual e segura do Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho por consequência" - avalia a desembargadora aposentada Silvana Abramo, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP). Na visão dela, "com isso corre-se o risco de precarizar as formas de trabalho de milhares de brasileiros e, por consequência, apertar ainda mais o sistema de seguridade social e tributário do país".

Negativa abusiva

Os planos de saúde devem cobrir terapias multidisciplinares para crianças autistas. A decisão que deferiu a tutela de urgência foi proferida na comarca de Araras (SP). O julgado reiterou a aplicação da Súmula nº 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo: "Quando há expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de sua natureza experimental, ou por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)". No caso que resultou na ação contra a Unimed Araras Cooperativa Araras, a médica que atende a criança havia prescrito "psicoterapia, treino parental, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia". (Processo nº 1012201-17.2023.8.26.0320).

Cursos a distância?

O Ministério da Educação tem intenção de autorizar que as graduações em Direito, Enfermagem, Odontologia e Psicologia possam ser cursadas a distância (EAD). Os respectivos conselhos representativos das classes são contrários à medida, sustentando que "as profissões exigem habilidades teórico-práticas e relacionais, que não podem ser desenvolvidas sem contatos diretos". O Conselho Federal da OAB já conseguiu convencer o MEC a abrir uma "consulta pública" (?) sobre o tema. A dúvida é saber como será desenvolvida a tarefa e quantas pessoas serão ouvidas. Ah, e as partes - especialmente os que buscam dentistas, psicólogos e enfermeiros - precisam ser ouvidos.

Refeição trocada