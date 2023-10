Reparação financeira ao esgotamento mental

A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) reconheceu - a um motorista de ônibus da Companhia Carris - o direito de receber indenização por dano moral em decorrência da síndrome de burnout. O julgado manteve a sentença da juíza Patrícia Iannini dos Santos, da 30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. A reparação financeira será de R$ 30 mil. Após dirigir por mais de 14 anos, o profissional passou a se sentir desmotivado, isolou-se dos colegas e relatou "não ter qualquer satisfação profissional". A psiquiatra que o assistiu o diagnosticou com a doença ocupacional, recomendando que a empresa o trocasse de função. A Carris se negou a fazer a alteração, afirmando que só a faria mediante determinação do INSS. A perícia ainda constatou que a síndrome desapareceu depois que ele pediu demissão. Nas duas instâncias jurisdicionais foi reconhecido que as provas documentais e periciais comprovaram o dano à saúde e o nexo concausal com a atividade profissional. "Não se tratou de um fato específico (trauma ou situação única), mas sim de um esgotamento em face da função exercida, a qual, por sua característica, acabou levando o autor a um esgotamento mental" - afirma o julgado. (Processo nº 0020809-38.2020.5.04.0013).



A propósito, to burn out...

A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é o excesso de trabalho. A denominação provém da expressão to burn out - que é algo como "queimar por fora" - e foi criada pelo psicanalista alemão Herbert Freudenberger (1926-1999), em 1974. Nessa época, ele trabalhava 12 horas diárias e, notoriamente à noite, chegava a atender até dez usuários de drogas por hora em uma clínica para dependentes químicos. Vítima de esgotamento físico e mental, Herbert também adoeceu. A Associação Americana de Psicologia entregou-lhe - poucas semanas antes de sua morte - uma medalha de ouro por ter contribuído, durante sua vida, à psicologia como ciência social.



As grandes devedoras

Em meio ao esforço arrecadatório do Governo Federal, foi tornada pública - pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) - a relação das dez empresas com as maiores dívidas cobradas pela União. A Petrobras lidera: seus débitos somam quase R$ 35 bilhões. Em segundo vem a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), com execuções que chegam a R$ 9,5 bilhões. Em seguida, o Banco Bradesco, com R$ 6,8 bilhões. Os sete seguintes são: Gerdau (R$ 3,6 bi), Unilever (R$ 3,1 bi), CSN Mineração (R$ 2,8 bi), Fíbria (R$ 2,6 bi), Atacadão (2,4 bi), Recofarma (R$ 2,4 bi) e Itaúsa (R$2,1 bi). As cifras dessas dez grandes devedoras consideram a soma das maiores ações contra as respectivas empresas, todas já tramitando em diferentes instâncias da Justiça. Como em muitos processos não há decisões definitivas, inexiste garantia de que esses recursos entrarão efetivamente no caixa federal. Mas a Fazenda terá força-tarefa para tentar cobrar também outras 90 empresas. A soma total do calote é de cerca de R$ 180 bilhões.

Se...

A greve do metrô paulista antecipa a desordem que vai ocorrer "se Guilherme Boulos vencer a eleição de outubro de 2024", em São Paulo (capital). A avaliação foi publicada no Estadão de quarta-feira, 4 de outubro, em artigo do jornalista José Roberto Guzzo. Escreve ele: "A esquerda que quer mandar na prefeitura exibiu os abusos que está disposta a impor ao paulistano para atender à sua agenda política".

Precedente concreto

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na semana passada, que o IPTU não incide sobre as áreas de infraestrutura de aeroportos, mas "apenas sobre imóveis utilizados pela concessionária para a exploração de atividade visando o lucro". O caso é potiguar. Com tal entendimento, os ministros reformaram, em parte, acórdão estadual que havia reconhecido a imunidade tributária da Inframérica. Ela é a concessionária do moderno aeroporto de Natal (RN) - que, efetivamente, situa-se no vizinho município de São Gonçalo do Amarante. Está criado o supremo precedente arrecadador...

A maior do mundo

O Consórcio Inframérica Aeroportos tem cacife financeiro, sendo a maior operadora aeroportuária privada do mundo. Ela é fruto da união da Infravix Empreendimentos (empresa controlada pelo Grupo Engevix), com a Corporación América S/A, empresa argentina de concessões aeroportuárias. Cada uma delas tem 50% no consórcio. Essa parceria saiu vitoriosa do primeiro leilão de concessão de aeroportos do país, realizado em 22 de agosto de 2011. E passou, então, a ser responsável pela construção parcial, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante (RN), por 28 anos. Seis meses depois, o consórcio também arrematou a concessão do Aeroporto Internacional Juscelino Kubistchek, em Brasília. A exploração será por 25 anos.

Ótimos para tribunais...

O novo automóvel Mercedes-Benz CLA 2024 já está no Brasil. Após prioritária apresentação no mercado europeu, o sedã - com estilo de cupê - já está disponível em terras brasileiras em duas versões. A "mais comum" (CLA 200 AMG) custa R$ 346.900. E a superior (CLA 200 AMG4 Matic), com motor 2.0 turbo de 306 cavalos, é vendida pela exorbitância de R$ 496.900. Abonados milionários terão acesso aos "Mercedões". Que talvez sejam alvo, também, da cobiça de integrantes de cortes brasileiras.

Bençãos e caridade

O Papa Francisco está sugerindo possível bênção a casais do mesmo sexo. Em resposta a formais questionamentos de cinco cardeais conservadores, ele afirmou que é possível uma bênção "que não transmita uma concepção equivocada do casamento". Na carta de resposta, o pontífice reiterou que "o matrimônio é a união entre um homem e uma mulher". Mas alongou-se um pouco, ao responder sobre as uniões homossexuais: "As bênçãos e a caridade pastoral requerem paciência e compreensão e que, independentemente disso, os padres não podem se tornar juízes que apenas negam, rejeitam e excluem".

Voracidade financeira