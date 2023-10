Suspensão do passaporte de empresário que deve R$ 928 mil em ação trabalhista

Uma decisão rara, em ação trabalhista iniciada em 2011, na qual um trabalhador espera, desde 2015 (ano do início da fase de execução), receber R$ 928 mil (cálculo estimado de 29/09/2023). O juiz Marcelo Bergmann Hentsche, da 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre - acolhendo pedido dos advogados do credor - determinou a suspensão do passaporte do empresário Leonardo Fábio Dornelles Acosta. Ele é o titular das empresas Acosta Escola de Formação de Vigilantes e Target Segurança Total Ltda. Durante a tramitação processual houve a "aplicação da teoria inversa da desconsideração da personalidade jurídica da executada principal". O magistrado justificou, na decisão de restrição ao passaporte, que "a medida atípica objetiva reprimir o comportamento inadequado do devedor, que se furta ao pagamento do débito, mas mantém estilo de vida que revela ocultação patrimonial, para se esquivar da execução trabalhista". O devedor Leonardo Fabio Dornelles Acosta está com passagens compradas para viagem internacional agendada de 26 de novembro a 9 de dezembro à Tailândia. Ele fará o percurso aéreo de 16.563 km, de Porto Alegre até Bangkok (com conexões) - e, dali, prosseguirá, via rodoviária, até a cidade de Pattaya, onde participará do Campeonato Mundial de Tiro Amador. O juiz comparou que o viajor "estranhamente não possui patrimônio em seu nome, nem dinheiro em conta bancária, o que descortina a prática de ocultação patrimonial". Os créditos de Wagner da Silva Castilhos, vencedor da demanda trabalhista - que "ganhou, mas não levou", como diz o jargão da inadimplência forense - têm origem em vários itens. São eles: horas extras; multa prevista em norma coletiva; multa de 40% do FGTS; multas dos artigos 467 e 477 da CLT; diferenças do piso salarial da categoria; diferenças em relação ao salário-mínimo profissional; adicional de periculosidade; correção monetária; juros. A execução trabalhista tem ainda mais uma pessoa executada: Raíssa Maria Coli Ribeiro Pedroso. Todos os mandados de intimação foram expedidos na quinta-feira passada. Na mesma data foi cientificado o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao qual está vinculada a Polícia Federal, para o cumprimento da suspensão do passaporte. (Processo nº 0000313-79.2011.5.04.0020. Leia a íntegra da decisão judicial em https://espacovital.com.br/).



Cartórios, um caso gaúcho emblemático

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou, no dia 20 de setembro, o acórdão de importante julgamento, ocorrido semanas antes, de uma ação direta de constitucionalidade sobre a titularidade de cartórios judiciais e extrajudiciais. Os reflexos atingem unidades em vários Estados. Em relação ao RS, ele trata de cartorários que prestaram concurso de remoção somente por títulos e não por provas e títulos como determina a Constituição Federal (art. 37, incisos I e II.) O julgado definiu a necessidade de concurso de provas e títulos na sistemática da remoção para cartórios extrajudiciais. Detalhe instigante: o concurso de remoção somente por títulos realizado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) - que iniciou em 2003 e encerrou somente em 2011 - teria contrariado o que foi decidido no recente julgamento. Nele, ficou pacificado que somente os concursos realizados entre a data de entrada em vigor da Lei nº 10.506/2002 (9.7.2002) e a data da edição da Resolução CNJ nº 81/2009 (9.6.2009), seriam válidos. Detalhes etários: a) a ação foi ajuizada em 20 de setembro de 2006; b) o julgamento demorou 17 anos e teve, em sua trajetória & pilhas, diversos relatores. A última foi a ministra Rosa Weber. Detalhe emblemático: o acórdão reconheceu a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 8.935/1994, na redação dada pela Lei 10.506/2002. Esta essencialmente permitia a remoção somente por títulos. As próximas etapas continuarão "dando pano pra mangas... (Ação declaratória de constitucionalidade nº 14).

Ainda não vimos tudo

O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso ratificou sentença confirmando a dispensa por justa causa da gerente de duas unidades de uma empresa de serviços odontológicos. A singularidade: ela indicava o seu Pix pessoal para que alguns clientes fizessem os pagamentos. Como os valores não entravam no caixa da empresa, as dívidas não tinham ''baixa no sistema''. A conjunção gerou problemas operacionais e financeiros - e desavenças com a clientela. (Processo nº 0000379-84.2022.5.23.0007).

As confiáveis?

O Tribunal Superior Eleitoral começou a entregar nesta segunda-feira, em 11 estados, as novas urnas eletrônicas do Brasil. São 30 mil unidades, inicialmente. Oficialmente, é dito que "são as mais modernas já produzidas". As eleições de 2024 terão 220 mil urnas novas.

Transparência faz bem...

A cor azul é linda, a tradição tricolor emociona. Mas torcedores do Grêmio querem descobrir qual foi o milagre que trouxe João Pedro Geraldino dos Santos Galvão (o J. P. Galvão), emprestado (pelo Fenerbahce, da Turquia) para o Grêmio, a um custo de R$ 1,2 milhão mensais. Ele é um futebolista brasileiro naturalizado italiano que atua como atacante. Nove advogados, todos gremistas, escreveram nesta segunda-feira - independentemente - para o Espaço Vital. Entre outras questões, querem saber quem é o eficiente empresário do (até agora) ineficiente anunciado goleador (31 anos de idade), que chegou à Arena em 31 de julho.

Perguntar não ofende

O dia 6 de maio de 2023 foi a data de insólita ocorrência policial protagonizada por uma juíza porto-alegrense. Durante seu imaginável horário de expediente forense, ela julgou-se, em causa própria, no direito de estacionar em vaga reservada a cadeirante, no Shopping Iguatemi. Na próxima sexta-feira, 6 de outubro, completam-se cinco meses. A cidadania pergunta quais foram os desdobramentos que são encargos do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Justiça. Relembrando um detalhe: a magistrada dirigia normalmente, mesmo estando com a sua CNH cassada. Bah!

Frasona de 56 palavras

A Câmara dos Deputados encerrou de forma melancólica a CPI das Lojas Americanas, que investigou (?) uma fraude gigante que... não indiciou ninguém. Em carta de 5 de setembro, o CEO da empresa (por 20 anos) Miguel Gutierrez havia acusado o trio de bilionários (Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles) de ter conhecimento de toda a maracutaia. A conclusão da Câmara foi verborrágica: "Em que pesem os indícios de materialidade apontados, não foi possível, no atual estágio da investigação, identificar, de forma precisa, a autoria dos fatos investigados, nem imputar a respectiva responsabilidade criminal, civil ou administrativa a instituições ou pessoas determinadas, ante a necessidade da realização de outras diligências e da coleta de elementos de prova mais robustos". Uma análise do Espaço Vital em (apenas) seis palavras: "Muito barulho da Câmara por nada".

Questões familiares

• "Meus pais estão casados há 50 anos e eu, realmente, queria que isso tivesse acontecido comigo". (Gisele Bundchen - 43 anos de idade - a respeito do divórcio de Tom Brady - 46 anos -, o supercampeão de futebol americano, com quem ela tem dois filhos). • "Existe um tabu que a família tem que ser perfeita. E a minha família não é perfeita, ela é como a de todo mundo". (Atriz Cleo Pires, depois de ter dito que seu pai - Fábio Júnior - "foi péssimo para a minha mãe", que é a atriz Glória Pires). • Briga por herança bilionária de Pierre Cardin abala a família e o mundo da moda francesa. Os herdeiros do estilista (italiano, naturalizado francês), falecido em 2020 (98 anos de idade) protagonizam batalha épica que envolve como herdeiros 22 sobrinhas e sobrinhos-netos por patrimônio estimado em mais de R$ 4 bilhões. Detalhe que se renova anualmente: atualmente, com 800 licenças em 140 países, calcula-se que sua marca gere um movimento de aproximadamente € 8 bilhões em royalties.



Educação caríssima