"As crianças de Deus não estão à venda"

O enredo é pungente, leva as pessoas de bem à meditação e provoca o alerta. Como agente da segurança nacional dos EUA, o personagem Tim Ballard capturava consumidores de pornografia infantil (já tinha prendido mais de 200) até dar-se conta de que, enquanto catapultava criminosos, nunca salvara crianças. Ele decide então - fato triste da vida real - salvar um infante sequestrado em Honduras. Na missão, Ballard descobre que a irmã (Rocío) do menino (Miguel) também fora vítima do mesmo grupo de pedófilos, sendo vendida a um tarado, que morava em um lugar quase inexpugnável na Colômbia. Tudo real! O herói do filme queixa-se da falta de apoio das autoridades americanas por questões diplomáticas e burocráticas. Mas compartilha, com sua maravilhosa família, a certeza de ter recebido um chamado divino para salvar as vítimas. Ele cria, então, um bordão - que é, justamente, o título da matéria de abertura do Espaço Vital de hoje. O enredo do filme "Som da Liberdade" é centralizado numa tríplice (e muito triste) história real. O genitor (Roberto) das duas crianças sequestradas era um trabalhador e pai amantíssimo no trato aos filhos. Da mãe do menino e da menina não se tem notícias. O filme atraiu grande público nos EUA e Canadá e galvanizou não só os cristãos e conservadores com sua mensagem de alerta contra os pedófilos. (Imagine, caro leitor, que um ou mais desses pervertidos também moram na sua cidade. Na nossa também.) A intenção do colunista é alertar pais e avós sobre a conveniência de, cada vez mais, estarmos alertas sobre cuidados constantes aos nossos filhos e netos. O mal é de impossível extirpação. Desde o antigo Egito, há relatos de envolvimento entre faraós e infantes submetidos aos caprichos sexuais dos poderosos. Na Grécia antiga, cabia ao chefe da família conduzir os jovens à iniciação sexual, desenvolvendo-se, a partir daí, o hábito da homossexualidade e da pedofilia. Pra arrematar, tristemente, no Rio de Janeiro uma menina de 10 anos foi sequestrada, na semana passada, dois dias antes da estreia, justamente, do filme "Som da Liberdade". O temor da mãe é que os aliciadores a tenham vendido a um pedófilo - e este é um caso da vida real brasileira.

Pagando pra ver

Viajores, atenção: está criado interessante precedente jurisdicional pró-consumidores. O empresário paranaense Rodolfo Bomfim Alessi ganhou, semana passada, uma rara ação contra a Azul Linhas Aéreas. Com passagens compradas para ele e três familiares, no trecho - com conexões - de Londrina (PR) a Ipatinga (MG), às vésperas do Natal de 2022 - os quatro foram obstados de viajar, em face de overbooking. Para não perder a confraternização familiar natalina, o cidadão contratou e pagou um taxi aéreo (R$ 50 mil) para fazer a programada viagem. Cobrou o reembolso em Juízo, e ganhou o que pediu. Mais: cada um dos quatro receberá ainda R$ 5 mil por dano moral. A condenação envolve também a devolução (R$ 3.484,58) do que foi pago pelo trecho aéreo (não usado) de ida. (Processo nº 0001009-02.2023.8.16.0056).

Ó, pátria amada

Grande apreciador da MPB, Barroso convidou um grande astro brasileiro para cantar o Hino Nacional, na solenidade que terá 1.200 convidados. Detalhe: o nome do cantante será surpresa até pouco antes do acontecimento.

Foram só 10 segundos...

O Tribunal Recursal de Roma está em meio a uma crise de repercussão europeia, por críticas à absolvição de um zelador, de prédio residencial. O homem foi acusado de importunação sexual contra uma estudante de 17 anos. Passara a mão nas partes íntimas dela. Segundo o acórdão da absolvição, "apenas 10 segundos de assédio pessoal (passar a mão) não significam agressão sexual". Há controvérsias.

Mais celeridade?

Ministro Luís Roberto Barroso

Carlos Moura/STF/JC

Quando assumir a presidência do Supremo, na próxima quinta-feira, Luís Roberto Barroso (foto) apresentará alguns dos pilares de sua gestão: "Mais celeridade à justiça; segurança jurídica; estabilidade democrática; desenvolvimento e proteção dos direitos humanos". Será meta, também, melhorar a comunicação da Corte com a sociedade. E "abrir canais com entidades empresariais, de trabalhadores e movimentos sociais".



Fraldas e remédios

Medicamentos para o controle da diabetes, antidepressivos e fraldas geriátricas são as principais demandas de brasileiros, na lenta Justiça, contra o SUS. Nos últimos cinco anos, a falta de insumos disponíveis pelo Poder Público foi objeto de 13.914 ações judiciais. Os dados são da Deep Legal, empresa de inteligência artificial. Os números apontam que 63% dos casos levantados foram julgados procedentes ou parcialmente procedentes pela Justiça, obrigando o SUS a fornecer os itens.

Pois é...

O Sistema Único de Saúde (SUS) não tem dinheiro suficiente. Mas o Poder Público tem! Dois (maus) exemplos gaúchos. O Tribunal de Justiça do RS segue disposto a comprar cinco automóveis Audi de luxo, para sua cúpula. Preço: R$ 1,79 milhão. E o Tribunal do Trabalho gaúcho gastará (já começou...) R$ 831 mil com coffee breaks para 35.700 apaniguados comensais. Algo está errado. Ou será apenas uma questão de ética & conveniências?

Ninguém acima da lei

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a condenação do ex-ministro Joaquim Barbosa por dano moral contra o jornalista Felipe Recondo. A cifra reparatória atualizada é de R$ 96 mil. O caso - agora com trânsito em julgado - durou dez anos e seis meses. Em março de 2013, quando era presidente do STF, Joaquim dirigiu-se publicamente a Recondo, em tom incisivo, para que fosse "chafurdar no lixo, como sempre faz", além de chamá-lo de "palhaço". Uma das teses defensivas inexitosas de Barbosa era a de que, se procedente a ação, a responsabilidade seria da União. A defesa do lesado Felipe Recondo agora comemora: "O valor não repara os danos causados, mas a condenação tem simbolismo, pois tratava-se de um presidente do STF ofendendo um jornalista. Concretamente demonstra-se que ninguém está acima da lei". (Recurso extraordinário nº 1450948).

Chafurdar & Cia.

A pedido do Espaço Vital, o professor Paulo Flávio Ledur dimensionou a gravidade dos vitupérios proferidos por Barbosa. "Chafurdar, chafurda, chafurdo... são palavras sempre usadas com sentido pejorativo, mantendo-se fiéis ao significado original de ´chafurda´, que tem o sentido de lama, lodaçal. O verbo é comumente empregado no sentido de lançar na lama, à semelhança dos porcos". Prossegue o mestre do Português: "Em sentido figurado também é usado para se referir a alguém que costuma macular o nome de outro, como na frase "chafurdou um nome que merecia respeito". No Nordeste brasileiro usa-se muito a palavra "chafurdo" com o sentido de fofoca, boato. Na linguagem popular também se usa "chafurda" com o significado de anarquia.

Para barrar o assédio

O STF está julgando, nesta semana, demandas que tratam do assédio judicial a jornalistas. De iniciativa da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), uma das ações afirma que o país enfrenta ataques à liberdade de expressão, à imprensa e ao direito à informação mediante a instrumentalização de estruturas do Judiciário e exercício abusivo do direito de ação. O julgamento ocorrerá no plenário virtual, com votos inseridos em um sistema eletrônico do tribunal. A análise se encerra no dia 29.

Proibido criticar