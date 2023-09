Processos & cafés. Sentenças & quitutes. Toalhas impecáveis, etc

Tribunais não vivem só de processos, audiências, julgamentos, pilhas, rapidez ou demora. Nem tampouco só de rotineira jurisprudência, juízes, penduricalhos, e-proc contestado, prestação jurisdicional, justiça de verdade mesmo. Há curiosas exceções. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) contratou, em 3 de agosto último, o "fornecimento de serviços de coffee break e serviços de sala", com duração de dois anos. Pelo ajuste assinado pelo presidente da corte, desembargador Francisco Rossal de Araújo, e pelo empresário fornecedor Gean Michel Andrade Bitencourt (com endereço em Porto Alegre na avenida Taquara), estão previstos gostosos quitutes, atraentes sucos, imprescindíveis cafés e minuciosos cuidados. Exemplificando: "A contratada disponibilizará, em todos os eventos, toalhas de mesa em ótimo estado de conservação e impecavelmente limpas e passadas, bandejas de porcelana ou cerâmica, garrafas térmicas confeccionadas em inox, açúcar (em sachê), adoçante, guardanapos de papel, mexedores de cafezinho, colherinhas e palitos de madeira, dentre outros que se fizerem necessários". Os cardápios têm dezenas de itens de bem postadas bebidas e guloseimas. Os sucos, chás, ou outras bebidas geladas serão servidos em "suqueiras confeccionadas em vidro ou cristal, sem tampa de plástico ou de alumínio". E todos os itens serão servidos em recipientes sem fundo plástico. Os serviços e o fornecimento serão prestados em Porto Alegre, ao longo de 24 meses, para 21.800 pessoas comensais que se deliciarão com o chamado coffee break tipo 1; em um serviço mais qualificado, o coffee break tipo 2, terão acesso 9.800 pessoas. Haverá também algo mais simples: é o chamado "serviço de sala", para desfrute de 4.100 pessoas. Neste item estão compreendidos "eventos como o Encontro Institucional da Magistratura do Trabalho do RS e o Encontro Anual de Gestores, realizados pela Escola Judicial, e de eventos diversos". Pela execução dos serviços e fornecimento dos alimentos e bebidas, o TRT-RS pagará à fornecedora "o valor total estimado, pelo período de 24 meses, de R$ 832.948,00". Média mensal do gasto: R$ 34.706,16. Detalhando os preços unitários: a) coffee break tipo 1, R$ 22,90; b) tipo 2, R$ 27,36; c) serviços de sala, R$ 16,00. O número de pessoas que participarão dos eventos custeados pelo dinheiro público (o seu, o nosso, o do colunista...) é de até 35.700. (A íntegra do contrato está em https://espacovital.com.br ).



Termo estadunidense, requinte inglês, jeitinho daqui

Conhecido popularmente como "pausa para o café", o termo embora estadunidense, já é muito usual na língua portuguesa. Com o intuito de trazer a esperada pausa para o lanche ou até mesmo para encontros empresariais, o coffee break já é parte do dicionário de empresas, escritórios, corporações e, agora - viu-se aqui - de tribunal (is). Há duas versões para o surgimento do hábito. A palavra teve origem no século 19 na cidade de Stoughton (Estado de Wisconsin, EUA). As esposas de imigrantes noruegueses criaram uma comemoração anual chamada Festival Stoughton Coffee Break. Ali compareciam vendedores e fornecedores de café para apresentar os seus produtos. Todos as pessoas serviam-se à vontade, gratuitamente... O acompanhamento eram torradinhas. (Ora, claro, não era o Estado quem pagava; e, sim, as fábricas). Mas o hábito do coffee break deslanchou mesmo foi na Inglaterra, a partir de 1920, após a invenção das máquinas de café. Com esse advento, os trabalhadores foram autorizados a tomar uma xícara de café (depois duas), durante a jornada de trabalho para mantê-los acordados e alertas. E o jeito britânico de viver foi aperfeiçoando o encontro degustativo. Que agora chega oficialmente às cortes brasileiras.

Retratos do Judiciário brasileiro

Dados preliminares levantados na 2ª edição do Censo do Poder Judiciário - cuja tabulação será encerrada nesta sexta-feira (22) - indicam que a magistratura brasileira e os servidores são, em grande parte, masculinos, brancos, heterossexuais, casados e católicos. O censo anterior foi realizado em 2013, com 64% de respostas - percentual bem mais alto do que o verificado na pesquisa atual, até o momento. Quase 70 mil pessoas responderam ao levantamento que está sendo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. A adesão representa 23% (63.270) de todos os servidores e servidoras da Justiça e 34% dos magistrados e magistradas (6.192). Entre os temas abordados estão assédio, satisfação com o ambiente de trabalho, segurança e violência doméstica. Chama a atenção a redução do índice de magistrados/as que se disseram "felizes por pertencer aos quadros do Judiciário". Há dez anos, 90% se diziam satisfeitos ou satisfeitas. Em dez anos o número caiu para 64%. Outra abordagem é a saúde mental da força de trabalho da Justiça. Com os dados preliminares, 58% dos juízes/as e 38% dos servidores/as afirmam sofrer "estresse". E 25% do universo disseram já ter "sofrido ao menos um episódio de assédio no trabalho".

Flashes sobre a magistratura

• Em relação a juízes/as e desembargadores/as, pelo resultado apresentado até o momento, 82,7% dos respondentes são pessoas brancas; 13,6% pardas; 1,4% pretas; 1,3% amarelas e 0,3% indígenas. As respostas também revelaram que 97,7% não entraram na magistratura por regime de cota; 1,6% foi selecionado por meio de cota étnico-racial; e 0,5% por cota destinada a pessoas com deficiência. • Sobre a crença religiosa, o maior percentual é da religião católica: 55%. Espíritas representam 12,4%; e 9,6% se dizem "sem religião". Outros 3,6% se declararam "ateus". Os evangélicos responderam por 3,1% do total; as demais religiões representaram menos de 1% cada. • A grande maioria dos magistrados/as (94,6%) se disse heterossexual. Outros 3,4% se identificaram como homossexuais; 1,3% não informaram. E 0,6% é o percentual de bissexuais. • A maior parte (79,9%) informou estar casada ou em união estável com pessoa de outro sexo; 8,3% são divorciados e 8,5% solteiros. Há 2,2% de casados ou em união estável com pessoa do mesmo sexo.

Meio milhão de abortos

Cinco organizações e entidades da sociedade civil apresentaram em conjunto, nesta quinta-feira, ao Conselho de Direitos Humanos da ONU um pedido em defesa da descriminalização do aborto no Brasil. Em um vídeo, a antropóloga brasileira Debora Diniz afirmou que "o país vive um momento único para a proteção dos direitos reprodutivos". Ela revelou que "uma em cada sete mulheres brasileiras, aos 40 de idade já fez pelo menos um aborto no Brasil". E arrematou: "Somos meio milhão de mulheres todos os anos, de todas as raças, classes e idades que já abortaram". A propósito, a mobilização ocorreu após o STF anunciar, na pauta desta sexta-feira, o julgamento da ação que trata da descriminalização do procedimento durante o primeiro trimestre da gestação. O arremate: "Que a ONU questione o Estado brasileiro sobre as medidas que estão sendo tomadas para evitar a mortalidade causada por abortos inseguros".

Contas a pagar