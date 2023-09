Decisão inédita do Tribunal Superior do Trabalho, tendente a ampla repercussão e futura alteração da jurisprudência nacional: um ativo profissional da advocacia terá seus honorários penhorados para pagamento de dívida trabalhista. A secretária Karolayne Angélica de Paula ajuizou ação contra o advogado Glaucio Alexandre Melo Guedes (OAB/SC nº 49.308) e a Multicred - Recuperadora de Crédito, de Jaraguá do Sul (SC), da qual ele é o único proprietário. Segundo a petição inicial, a segunda seria "um escritório de advocacia travestido de empresa". Em primeiro grau, houve acordo - que o advogado não cumpriu no prazo, nem nos desdobramentos posteriores. Com várias decisões favoráveis, a credora não conseguiu que o ex-empregador pagasse o valor acordado (atualmente, corrigidos, cerca de R$ 35 mil), nem por meio de bloqueio de contas bancárias, nem via Serasa. Ela, então, requereu a penhora de honorários advocatícios nos processos em que o advogado atua. Segundo ela, são 6.449 ações diversas, apenas na Justiça Federal de Santa Catarina. Na nova etapa, a 5ª Vara do Trabalho de Joinville (SC) e o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC) indeferiram o pedido de penhora das verbas advocatícias. Fundamento: "Os honorários têm natureza salarial ou remuneratória e, portanto, são impenhoráveis". Ao prover o recurso de revista da trabalhadora, o ministro relator Agra Belmonte reconheceu que o pedido de penhora ocorreu já na vigência do Código de Processo Civil de 2015. A nova disciplina legal afasta a impenhorabilidade de vencimentos quando se trata de pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Com a decisão unânime, o processo retornará ao juízo de execução para que decida o percentual dos ganhos do advogado a serem penhorados, até cobrir o valor do crédito da intimorata secretária. (Processo nº RR 165-09.2018.5.12.0050).



Azeitado para não funcionar

O futuro presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, tem uma definição para o sistema penal brasileiro: "Foi feito para não funcionar". Ele se refere aos muitos recursos, agravos, embargos e todas as curvas processuais possíveis, que levam na maioria das vezes à prescrição das penas ou à anulação das provas e do próprio julgamento. Tal aconteceu de novo, agora, com a decisão monocrática do ministro Dias Toffoli de anular todos os processos da Lava-Jato, invalidando as provas por questões técnicas - pelo menos uma delas já está desmentida pelos fatos. (No ponto, leia a nota seguinte). O interessante é que não há diferença entre os réus de direita ou de esquerda. Todos tentam passar pelas brechas da legislação que induzem à impunidade. O canetaço (ou "digitaço") de Toffoli extrapolou os limites de uma ação de reclamação. Seu julgado monocrático não apenas tentou reescrever a história - mas foi uma peça como se o STF não tivesse participado, de uma forma ou de outra, dos atos que levaram Lula à prisão. E como se o próprio Supremo não tivesse tardado anos para reconhecer a incompetência e a apontada falta de imparcialidade do então juiz Sérgio Moro. Detalhe é que a tal reclamação deferida teve como signatária a advogada Valeska Martins, cônjuge de Cristiano Zanin, novel ministro - justamente do STF.

Toffoli se enganou...

A propósito, o Ministério da Justiça enviou em 13 de agosto ofício ao Supremo, admitindo que localizou uma solicitação de cooperação jurídica internacional da Lava Jato com a Suíça. Tal acordo formalizou o recebimento de provas de um dos sistemas externos usados pela Odebrecht para o pagamento de propinas a políticos e agentes públicos. Dias Toffoli, ao decidir, tinha argumentado que "não havia comprovação do pedido de assistência ao país europeu". Foi mero e supremo engano...

Desculpa "constitucional"...

Para a defesa do ex-futebolista Robinho (39 de idade), o pedido feito pela República da Itália para que ele cumpra, no Brasil, a condenação de nove anos de prisão por estupro "é inconstitucional". Na prática - segundo a tese defensiva - "tal não se justifica por qualquer lei ou tratado internacional e ainda ofende a soberania brasileira". Ué, será que ao participar de um estupro coletivo em uma boate, em 2013, o então atleta do Milan não sabia que estava praticando um crime sórdido? (Homologação de decisão estrangeira nº 7986).

Para não esquecer

A condenação de Robinho é pelo crime cometido em uma boate de Milão, em 2013. A vítima foi uma mulher albanesa de 22 anos; ela estava totalmente embriagada. Outros cinco homens, iguais participantes, também foram condenados. A sentença de primeira instância é de 9 de agosto de 2017. Em 10 de dezembro do mesmo ano, a Corte de Apelação de Milão confirmou o julgado. Em 19 de janeiro de 2022, a Corte de Cassação de Roma - última instância da justiça italiana - rejeitou o recurso apresentado por Robinho. Incabíveis novas manobras processuais, a execução da sentença tornou-se obrigatória. Como Robinho mudou-se rápido, de volta ao Brasil, desde 27 de março deste ano a Itália busca o cumprimento da decisão estrangeira.

O embrulho eleitoral

O Brasil está prestes a testemunhar o maior perdão financeiro de sua história. A anistia política - generosa, ampla e irrestrita que vem por aí - foi orquestrada na Câmara e, na prática, desmantela o sistema de fiscalização dos gastos eleitorais com o dinheiro público. E protege a corrupção eleitoral. Foram-se R$ 6 bilhões só em 2022, e outros R$ 23 bilhões entre 2018 e 2023. O pacote (na verdade um embrulho) votado em regime de urgência, está previsto para valer a partir das eleições municipais de 2024.

A propósito

Essa minirreforma eleitoral aprovada anteontem no Congresso é mais uma da longa fila de mudanças nas regras do jogo no Brasil. Levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas mostra que, entre 1999 e 2023, a Lei das Eleições foi alterada por outros 19 dispositivos aprovados pelos parlamentares. Tal equivale a uma mudança a cada 15 meses. O projeto apresentado nesta semana foi a vigésima alteração em 24 anos.

Cidadania incólume

A Câmara dos Deputados aprovou em 13 de agosto uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que exclui a possibilidade de perda automática da nacionalidade brasileira a quem se naturalizar cidadão de país estrangeiro. O texto foi apoiado em primeiro turno por 464 deputados. A PEC, que foi previamente aprovada pelo Senado em 2021, agora segue para promulgação. Não há necessidade de sanção presidencial.

