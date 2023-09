Mãos ao alto! Quem responde pelo assalto?

O resultado de um julgamento de um caso paulista que chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) representa chamativa alteração em relação à jurisprudência dominante. O tema: situações em que passageiros do transporte público sofrem danos causados por atos de terceiros. Em regra, até agora, as empresas não precisariam indenizar as vítimas - porque a segurança pública é obrigação do Poder Público. A mudança veio, na semana passada, com a aplicação do distinguishing. Ele é a prática de não aplicar precedentes rotineiros e vinculantes porque a situação sub judice (aquela que se está sendo julgada imediatamente) não se encaixa completamente nos parâmetros de incidência.

No caso julgado, a vítima foi ameaçada com arma, teve celular e dinheiro furtados. A indenização compreende estes dois itens, mais uma reparação moral de R$ 10 mil. A conclusão nova é a de que "a falta de agentes de segurança, ou mesmo de dispositivos de monitoramento que possam evitar ou reprimir assaltos nas plataformas de embarque, configuram falha na prestação de serviço - disso resultando o dever de indenizar".

A peculiaridade do caso julgado pela 4ª Turma é que o ilícito não foi praticado dentro do vagão do Metrô, onde seria difícil exigir a presença de seguranças. Ocorreu na plataforma de embarque, quase vazia, sem agentes, nem câmeras funcionando. Na conjunção, o passageiro assaltado permaneceu desamparado e os criminosos não foram monitorados. O Tribunal de Justiça de São Paulo definiu ter havido falha na prestação de serviço, com base nas previsões da Lei Federal nº 6.149/1974. Esta dispõe sobre a segurança do transporte metroviário: cabem à pessoa jurídica que o executa as medidas de natureza policial que visem à incolumidade e à comodidade dos usuários.

Para a ministra relatora, Isabel Gallotti, "a responsabilização não foi por ato de terceiro, mas pelo fato de o Metrô não cumprir com os requisitos mínimos de segurança". Na mesma linha voltaram os ministros Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de Noronha. Abriu divergência e ficou vencido o ministro Raul Araújo. Para ele, "o assalto na plataforma do Metrô consiste em ato de terceiro que afasta a responsabilidade da empresa que executa o serviço de transporte público". O acórdão ainda não está disponível. (Recurso especial nº 1611429).