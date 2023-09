O caso gaúcho das relações matrimoniais tríplices

Texto abaixo por Paulo Flávio Ledur, professor de Português Qual o real significado da expressão do título? À primeira vista, assim, isolada, ela leva a imaginar que se trate de relação extraconjugal, traição, infidelidade e até mesmo de promiscuidade sexual, entre outros significados. Certamente é isso que imaginará o leitor comum, que não esteja acompanhando de perto a evolução do pensamento quanto às relações humanas, em especial no terreno da sexualidade. Longe desse conceito tradicional, é assim que vem sendo definida a relação matrimonial havida entre três pessoas, duas do sexo feminino e uma do masculino. Isso a partir de sentença judicial inédita proferida na 2ª Vara de Família de Novo Hamburgo (RS). O julgado reconheceu a união estável entre as três pessoas. Portanto, a expressão "relações matrimoniais tríplices" parece-me que define a situação de forma absolutamente correta, apesar da estranheza que possa causar aos menos familiarizados com as novas e reconhecidas formas de relacionamento humano. Os idiomas precisam ser dinâmicos, encontrando maneiras de expressar todas as conquistas do homem, bem como se adaptar às mudanças em seu comportamento, por mais radicais e menos ortodoxas que possam parecer. Fazem isso de variadas maneiras, muitas vezes criando novas formas de expressão, como fez o juiz sentenciante, que usou a palavra trisal; ou abrindo novos flancos de significado para formas já existentes, como no caso da expressão "relações matrimoniais tríplices". (Processo nº 5015552-95.2023.8.21.0019 - Leia a íntegra da sentença em www.espacovital.com.br )



Advogado (a) que, por abuso de confiança, retém indevidamente valores expressivos de cliente idoso e doente atenta contra direitos de personalidade assegurados no artigo 5º da Constituição: privacidade, intimidade, honra e imagem. Logo, tem de indenizá-lo na esfera moral. A conclusão foi da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) ao condenar a advogada Raquel Miriam de Vargas Bocchese (OAB/RS nº 38.764) com escritório em Vacaria, a pagar R$ 10 mil a seu ex-cliente, a título de reparação moral. A advogada já havia sido condenada no primeiro grau em danos materiais, tendo de devolver R$ 59 mil ao idoso (Antonio Roberto de Britto Lopes) o valor retido injustificadamente. O processo que começou em 14 de agosto de 2017 ainda não terminou: a 3ª vice-presidente da corte gaúcha, Lizete Andreis Sebben, admitiu o recurso especial. Mais uma etapa demorada - a próxima será em Brasília. (Processo nº 038/1.17.0003360-5).

Esse caso de Vacaria - já com seis anos de tramitação - convida à meditação sobre notícia inserida em www.tjrs.jus.br na segunda-feira da semana passada, 28 de agosto: "Judiciário gaúcho é o único dentre os tribunais de grande porte a atingir 100% no índice de produtividade". A complementação informativa: "A Corte também ficou em primeiro lugar no ranking do índice de produtividade do (a) servidor (a) da área judiciária e no índice de produtividade do (a) magistrado(a) nas fases de execução e conhecimento, no primeiro grau, por tribunal". Bah! E como fica o idoso que desde 2017 tenta recuperar seu dinheiro?

A lista de credores da 123Milhas é composta por 698 mil nomes - a maior parte pessoas físicas. Já há, comarcas afora, 16 mil ações judiciais de diversos tipos, movidas por consumidores lesados. A soma do tamanho financeiro dos pedidos é R$ 231 milhões - só um deles busca ressarcimento de R$ 1,2 milhão. A dívida toda acumulada é de R$ 2,3 bilhões. Os donos da empresa mineira - Ramiro Soares Madureira e Augusto Julio Soares Madureira - estão proibidos de deixar o Brasil. Uma das encruzilhadas da recuperação judicial é descobrir se houve algo tipo pirâmide financeira: os dois irmãos cometeram um erro estratégico -, ou se ofereciam novos produtos turísticos que sabiam não poder entregar. O "x" da questão: as passagens de clientes anteriores estariam sendo pagas com a receita gerada por novos consumidores que entravam na canoa furada dos preços convidativos.

País pobre contra o crime

El Salvador, o menor país (21 mil km2; 6,4 milhões de habitantes) da América Central, era um paraíso das gangues e do crime: tinha uma taxa de homicídios maior que a do Brasil e a população vivia acuada pelos criminosos. As principais gangues locais chegaram a se expandir para os EUA, onde protagonizaram assassinatos brutais. A chegada do empresário Nayib Bukele (42 de idade) à presidência da nação, em agosto de 2019, mudou esse panorama. Ele instituiu a segurança pública como primeiro mandamento do governo. De 38 mortes a cada 100 mil habitantes, passou para 7,8 mortes em 2022, garantindo popularidade ao presidente. Detalhe: há 18 meses ficou pronta a mega prisão (uma das maiores do mundo), chamada de Cecot (Centro de Confinamento do Terrorismo). Está apta para receber até 40 mil detentos.

O Brasil teve 47,5 mil mortes por assassinatos, em 2022, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2023 já foram 19,7 mil homicídios nos seis primeiros meses, o que representa uma queda de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O estado que registrou a maior baixa foi Roraima, com 22,5%. Na contramão da tendência do país, dez Estados tiveram altas nas mortes violentas, entre os quais o Rio Grande do Sul. O Amapá tem o maior aumento: 65,1%.

Coisas de Porto Alegre, repercutindo na radiocorredor do Tribunal Superior em Brasília: "O presidente do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) gaúcho Francisco Rossal de Araújo tem dois sonhos". Primeiro: eleger a desembargadora Laís Helena Jaeger Nicotti como sua sucessora na presidência. Segundo: proximamente Rossal ser nomeado ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST). As almejadas comemorações seriam com vinhos do Armazém Resistance.

Entrementes, outras surpresas: o TRT gaúcho fechou-se em copas sobre os autos processuais que - em segredo de justiça - investigam a participação do juiz do Trabalho Guilherme da Rocha Zambrano como arrematante, em leilão judicial, de veículo penhorado. A relatora sorteada respondeu ao Espaço Vital, por intermédio da assessora-chefe Ana Lúcia Coitinho: "A desembargadora Ana Luiza Kruse informa que o processo administrativo em questão se encontra em tramitação regular e, uma vez que nele atua como relatora, não pode manifestar-se fora dos respectivos autos". Assim, tudo é segredo. Até mesmo tentar-se saber - nessa tramitação regular - qual é a data do marco para a ocorrência da prescrição.

Calha lembrar, anos 1980, um dos bordões do incomparável Jô Soares no "Planeta dos Homens". Um dos seus personagens padecia de síndrome de perseguição, em plena ditadura militar. Ante qualquer coisa que fossem lhe perguntar, inclusive questões judiciais, ele tinha uma resposta tríplice na ponta da língua: "Eu nunca sei de nada, eu nunca vi nada, eu nunca digo nada - não me comprometa"...

