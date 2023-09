Abuso de direito da Caixa Econômica Federal contra advogados

A 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) negou provimento a recurso em que a Caixa Econômica Federal (CEF) questionava decisão em que foi reconhecido o direito à contratação de um advogado, a partir de informações obtidas pelo juiz em pesquisa na internet. Para o colegiado, o julgador "pode utilizar todos os meios de prova que considerar necessários para formar sua convicção". Entre eles, a pesquisa na internet é um meio válido.

Na ação trabalhista, o advogado Daniel Loures Sá (OAB-MG nº 118.381), com escritório em Belo Horizonte (MG), buscou ver reconhecido seu direito à nomeação no cargo de "advogado júnior". Ele tinha sido aprovado em 35º lugar em concurso público realizado pela CEF em 2012 para o cadastro reserva. Todavia, sua expectativa de contratação estava sendo reiteradamente frustrada, porque a Caixa vinha contratando somente escritórios de advocacia - aí atendidos preferências e critérios políticos.

A ação teve, em primeiro grau, sentença de improcedência. Mas, para o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG) - ao prover o recurso ordinário do postulante - "a CEF não demonstrou as diferenças entre as atividades desempenhadas pelos seus advogados concursados, por profissionais terceirizados e por escritórios credenciados". Para o TRT mineiro "ficou caracterizado o desvio de postos de trabalho que deveriam ser ocupados por advogados aprovados em concurso público".

O julgado do TRT-3 - afinal chancelado pelo TST - utilizou informações disponíveis no site do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre várias decisões em que a corte de contas havia determinado à Caixa "a elaboração de um plano de ação para adequar o quantitativo de servidores efetivos da carreira de advogado necessários para fazer frente às suas demandas judiciais". Nessas decisões, a CEF fora alertada para a necessidade de realizar novos concursos públicos para evitar o excesso de contratação de serviços advocatícios, pois seu plano de cargos e salários inclui o cargo de "advogado júnior". O TRT mineiro concluiu, então, que o advogado Daniel Loures Sá tinha direito à nomeação imediata nesse cargo - o que, afinal, já ocorreu.

No recurso de revista ao TST, a Caixa alegou que os documentos extraídos da internet pelo relator do recurso ordinário eram estranhos aos autos. E que a decisão do tribunal mineiro tinha "violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao não dar oportunidade de discussão sobre eles". O relator, ministro Augusto César Leite de Carvalho, assinalou que, conforme o artigo 131 do CPC de 1973 (vigente na data da decisão do TRT), "o juiz deve apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias do processo, ainda que não tenham sido alegados pelas partes".

Ainda do acórdão superior uma frase nuclear: "Há situações em que o juiz pode usar todos os meios probatórios que considerar necessários para formar sua convicção". A decisão da 6ª Turma do TST foi unânime. A íntegra do acórdão está disponível em www.espacovital.com.br . (Recurso de revista nº 2416-91.2012.5.03.0007).