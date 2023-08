O domingo legal feminino

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a discutir na última sexta-feira, em julgamento virtual, o direito de descanso dominical quinzenal das mulheres - isto é, duas folgas dominicais. Na sessão, que se estende até a próxima sexta-feira, a Corte analisa a condenação das Lojas Riachuelo S.A. que foi obrigada ao pagamento em dobro, às suas empregadas, das horas de serviço prestado no segundo domingo consecutivo, que deveria ser reservado ao descanso. O artigo 386 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê que, caso haja trabalho aos domingos, deve ser organizada uma escala de revezamento quinzenal, para favorecer o repouso nesses dias. O caso paradigmático é catarinense e foi levado à Justiça pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de São José (SC) e Região. O Tribunal Superior do Trabalho manteve o julgado da instância regional trabalhista que estabeleceu pagamento das verbas. Ao STF, a empresa lojista alega que "a escala diferenciada de repouso é inconstitucional, pois viola a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres". Em outubro do ano passado, a ministra Cármen Lúcia, relatora do caso, manteve a condenação, sob o fundamento de que "o dispositivo da CLT protege a saúde das trabalhadoras, considerando as condições específicas impostas pela realidade social e familiar". Agora, o caso é analisado pelo Plenário. Cármen manteve a fundamentação de sua decisão monocrática e já foi acompanhada pelos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. A seu turno, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso divergiram da relatora e votaram pela aplicação de uma regra da Lei nº 10.101/2000, relativa ao trabalho no comércio. Ali a previsão legal é de que o repouso semanal deve coincidir com o domingo pelo menos uma vez no período máximo de três semanas. (Recurso extraordinário nº 1403904).



Os luxuosos Audis de reação lépida...

A cúpula atual do Tribunal de Justiça do RS (TJRS) teve reacendida, na sexta-feira na sexta-feira passada, a esperança de poder dispor de cinco automóveis Audi de luxo para transportar cinco desembargadores: sua presidente, seus três vice-presidente e seu corregedor-geral. Custo unitário: R$ 358 mil; valor total da compra: R$ 1,79 milhão. Após esclarecimentos prestados pelas áreas técnicas do TJRS, a Seccional da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE) reconsiderou o anterior parecer contrário e se manifestou "favorável pela aquisição dos veículos automotores que atenderão a alta administração da corte estadual". A publicação oficial no site do tribunal veicula também a conclusão da CAGE: "Verifica-se explicitado o embasamento técnico delineando a busca por veículo espaçoso e de reação lépida, mérito sobre o qual descabe a esta Seccional abnegar ou desafiar, visto que, ao menos em tese e de forma prévia, suficientemente fundamentado". Uma curiosidade vernacular, captada pela radiocorredor advocatícia, proporcionou - após consulta aos melhores dicionários - amistosos comentários sobre "reação lépida". Ora, lépida é o feminino de lépido. É o mesmo que "ligeira, gracejadora, lesta, rápida, risonha". O significado de lépido também é "cheio de alegria, jovialidade, contente, risonho, jovial". E lépido é também a definição de rápido, ágil, atleta. A palavra tem origem no latim: "lapidus.a.um" - que significa jovial, gracioso. Desde que, em 20 de julho, foi divulgada a abertura da tomada de preços - ocorrida dias antes - para a compra dos Audis, a conjunção de críticas ao TJRS gerou, entre outras situações, a criação do epíteto "TribunAUDI justiça". A ideia foi do advogado Rafael Berthold em artigo intitulado "Metaforense", publicado pelo Espaço Vital. A irônica expressão teve grande repercussão nas radiocorredores e nas redes sociais. Atualmente, o certame comprista encontra-se suspenso, em decorrência de decisão judicial liminar, proferida pela juíza Silvia Muradás Fiori, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre. A decisão - que a radiocorredor batizou de "um bAUDI de água fria..." - atendeu a um dos pedidos, em ação popular, do advogado catarinense Ramon Krüger (OAB/SC nº 45.375); ele tem escritório em Joinville. No polo passivo da ação estão a empresa Germany Comércio de veículos e Peças Ltda., vencedora da tomada de preços e o Estado do RS. O TJ gaúcho aguarda a análise do pedido de reconsideração da decisão, feito por meio da Procuradoria Geral do Estado. (Processo nº 5146077-25.2023.8.21.0001/RS).

Nação do Direito

Dentre as graduações mais buscadas para o financiamento estudantil privado no Brasil no primeiro semestre de 2023, o Direito segue na liderança, representando 13,2% do total de cerca 650 mil estudantes que acessaram a Pravaler. Ela é principal plataforma de financiamento estudantil privado. O curso aparece também em primeiro lugar nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Norte, ficando em segundo apenas no Nordeste; ali, a Medicina ocupa a primeira posição.

Guardas são agentes de segurança

Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, na sexta-feira que as guardas municipais fazem parte do sistema de segurança pública. Com a decisão fica garantido que os integrantes das guardas podem realizar o policiamento de vias e prisões em flagrante. A questão foi decidida a partir de ação protocolada pela AGM Brasil - Associação dos Guardas Municipais do Brasil contra decisões judiciais que não reconhecem a categoria como integrante do sistema de segurança do país. Diante de dezenas de julgados, as prisões realizadas pelos guardas foram consideradas ilegais e favoreceram a soltura de criminosos. As guardas existem em cerca de 640 municípios do Brasil. O acórdão do Supremo ainda não foi publicado. Mas a essência do aresto será nesta linha: "Os guardas devem ser considerados agentes de segurança pública, apesar de a atividade não estar expressamente inserida no artigo 144 da Constituição, que trata da segurança pública". (Ação de preceito fundamental nº 995).

Dez anos e meio após a tragédia

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) retomará, no dia 5 de setembro, a apreciação de recurso especial contra a anulação do júri que condenou os quatro acusados pela tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria (RS), ocorrida em 27 de janeiro de 2013. O julgamento teve início em 13 de junho último, quando o relator, ministro Rogerio Schietti Cruz, votou para dar provimento ao recurso do Ministério Público do RS (MP/RS) e restabelecer a decisão do júri. A análise do caso será retomada com a apresentação de votos-vista pelos ministros Sebastião Reis Junior e Antonio Saldanha Palheiro. O trágico incêndio causou a morte de 242 pessoas e deixou 636 feridos. O Ministério Público é o autor da ação penal. Inicialmente, aos quatro acusados foi imputada a prática de homicídios e tentativas de homicídios, todos com dolo eventual, qualificados por fogo, asfixia e torpeza. No entanto, as qualificadoras foram afastadas e os réus respondem por homicídio simples (242 vezes consumado e 636 vezes tentado).

Monitor da insolvência

Quase duas em cada 1.000 empresas ativas no Brasil terminaram o mês de junho em recuperação judicial; o número não arredondado, mas exato, é de 1,8. Ao todo, são 3.823 empresas recuperandas, de um total de 2,1 milhões de matrizes. Os dados são do Monitor RGF de Recuperação Judicial, desenvolvido pela consultoria RGF & Associados. O setor líder em quantidade de processos é o de cana-de-açúcar. A cada mil companhias desse segmento, 38,6 estão em recuperação. Em seguida aparecem os setores de construção de rodovias, com 16,3 empresas a cada mil em atividade; de fabricação de calçados de couro, com 13; de transporte coletivo, com 12,5; e de cultivo de soja, com 12. Conforme a plataforma, o Estado com o maior número de empresas que buscaram a Justiça para negociar com os credores é São Paulo: foram 1.198 casos, correspondente a um terço do total do país. A maior parte das companhias brasileiras também está em território paulista (793.194).

A propósito