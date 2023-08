Reprovado pela cola

O estudante de Educação Física era destacado nas aulas práticas, mas não tinha brilho nas provas teóricas. Certo dia, foi pilhado "colando": levara, em minúsculas tirinhas, alguns resumos que sorrateiramente poderiam ajudá-lo a responder questões sobre músculos esqueléticos, práticas corporais e prevenção de doenças. O professor percebeu a tentativa de fraude, recolheu a prova e, na hora, cravou nota zero. A polêmica foi judicializada. O estudante sustentou ter sido vítima de perseguição pessoal, "não havendo provas de burla na realização da prova". Deplorou a prevalência da palavra unilateral do professor e pediu a desconstituição do zero e o direito de repetir a prova. A sentença foi de improcedência, realçando a prevalência da figura do docente e sua oportuna decisão momentânea. Houve apelação. Na sustentação oral, o advogado do estudante registrou, da tribuna, que - sentado ao fundo da sala - seu cliente estava presente à sessão. E pediu licença para ler versos rimados, que seriam uma criação da própria turma universitária para criticar o professor exigente: "Escola sem 'es' é cola.../ Escola sem 'cola' não há./ Se tirar a 'cola' da escola, / A turma não passará!". A câmara julgadora entendeu "cabível e legítima a punição aplicada, prevalecendo a decisão do professor". Sobrou uma reprimenda ao advogado. O relator deixou consignado que "versinhos de bancos universitários não são fundamentos jurídicos e nem substituem ensinamentos doutrinários, tampouco pesquisa jurisprudencial". O estudante repetiu o semestre. Vai concluir o curso no final deste 2023.



O funileiro falhou...

O autor que desiste de uma ação, extinta no Juizado Especial, sem resolução de mérito, pode reapresentá-la na Justiça Comum. Esta atitude não caracteriza má-fé processual, sendo uma opção legítima pelo rito processual mais completo. Com este entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de um prestador de serviços que alegou violação ao artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, após o consumidor desistir da ação no juizado especial para retomar a demanda na Justiça Comum. A ação trata de "prejuízos decorrentes da prestação inadequada de serviços de funilaria". (Recurso especial nº 2045638).

Doenças da rotina bancária

O gerente geral de uma agência do Banco Itaú em Porto Alegre deverá ser indenizado por danos morais e materiais em razão do desenvolvimento de doenças ocupacionais. A decisão é da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), ao julgar a ação movida pelo trabalhador, que atuou mais de 20 anos na instituição. Ele ficou com uma série de doenças ortopédicas relacionadas à sua rotina de trabalho, em especial, nos ombros, cotovelos, punhos e coluna. O laudo pericial apontou "relação entre parte das doenças nos braços e coluna com a rotina de trabalho do gerente". Segundo o acórdão, "constata-se a presença de nexo técnico previdenciário e nexo profissional ou do trabalho de todas as patologias ortopédicas com a atividade laboral exercida em prol do banco por 23 anos", diz um trecho do acórdão proferido pelo desembargador Marcelo José Ferlin D'Ambroso. A condenação compreende o pagamento de pensão vitalícia, em cota única, em percentual a ser calculado conforme a redução de capacidade laborativa do trabalhador. O Itaú também foi condenado ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 550 mil. (Processo nº 0020301-07.2021.5.04.0030).

Os candidatos e a candidata

Formadas no dia 23 de agosto duas listas de candidatos às três vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na primeira, destinada a dois magistrados oriundos de Tribunais de Justiça, quatro homens concorrem. Quanto à segunda lista, com candidatos a uma vaga para a advocacia, há dois homens e uma única mulher: ela é a advogada Daniela Teixeira, 51 anos de idade, operosa no Distrito Federal. Jornais brasileiros realçaram esta situação. O Globo: "Uma mulher e seis homens entram em disputa por vagas no STJ que serão definidas por Lula"; Correio Braziliense: "Desigualdade de gênero: seis homens e uma mulher na lista ao STJ"; Folha de S. Paulo: "STJ elege 6 homens e 1 mulher para disputa". O Espaço Vital acrescenta: há dez anos o STJ não empossa uma mulher. No mesmo período foram ungidos sete ministros homens. A escolha está, agora, nas mãos de Lula.

Maternidade aos 16

O STJ aprovou súmula sobre indígenas, menores de 16 anos, terem direito ao salário-maternidade. Será o verbete 657 para proteger (?) a preocupante precocidade. Diz assim: "Atendidos os requisitos de segurada especial no RGPS e do período de carência, a indígena menor de 16 anos faz jus ao salário-maternidade".

Tempo de empurrar

Sobre o tema, uma frase do ministro Luís Roberto Barroso, próximo presidente do STF: "Houve evidente ascensão feminina nas últimas décadas, mas ainda existe falta de maior representação feminina nos tribunais brasileiros". E o complemento: "O avanço é um processo histórico que vem acontecendo, mas temos que empurrar também, para andar um pouco mais depressa".

Conexões demasiadas

O brasileiro - ou seja, o leitor e/ou a leitora que lê esta nota do Espaço Vital - passa em média 91 horas por semana conectado na internet - isto equivale a 197 dias por ano - de acordo com uma pesquisa de empresa da NordVPN, especialista em cibersegurança. São aproximadamente 41 anos em conectividade em relação à expectativa média de vida dos brasileiros, que é de 75 anos e 9 meses, segundo o Censo de 2022. A pesquisa foi realizada apenas com maiores de 18 anos ao longo do primeiro semestre deste ano, em 175 países. A NordVPN é um provedor/fornecedor de serviços de redes privadas virtuais. Está sediada no Panamá; dispõe de 5.200 servidores em 62 países.

A propósito