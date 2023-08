Jornal do Comércio

Começam a ser gestadas na próxima quinta-feira as alterações no Código Civil (Lei nº 10.406/2002), para que a legislação acompanhe as mudanças da sociedade brasileira. Uma comissão de juristas será formalizada em ato na Presidência do Senado Federal. Além das propostas de alteração no Código, serão incluídas discussões sobre matérias que já tramitam no Congresso Nacional: o PL nº 2.569/2021, que amplia as hipóteses de divórcio consensual; o PLC nº 29/2017, que regula o setor de seguros privados; o PL nº 3.612/2021, que trata do teletrabalho; e o PL nº 4188/2021, que prevê a produção de testamentos digitais.