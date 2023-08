2. O que é o Tema 725

A possível repercussão geral do vínculo (ou não) de emprego está sendo decidida pelo STF com base em "leading case" (caso principal) já julgado. Ele trata da terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa. A discussão se dá em torno à aplicação dos artigos 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição Federal. E aborda a licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada, para a prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços.

As teses discutidas foram: a) A constitucionalidade da terceirização; b) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; c) Relação complementar e dialógica, não conflitiva e o princípio da liberdade jurídica".

A tese proposta para a repercussão geral é esta: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". (Recurso extraordinário nº 958252).