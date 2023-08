Prisão de 90 dias

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou legal a prisão civil do devedor de alimentos pelo prazo máximo de três meses previsto no artigo 528 do Código de Processo Civil, que é de 2015. Para o órgão julgador, tal regra "revogou tacitamente o limite de 60 dias estabelecido no artigo 19 da Lei nº 5.478/68, que trata dos alimentos".

Ao não conhecer do pedido de habeas corpus de um devedor de pensão, o julgado dispôs que "considerando que ambas as leis regulamentam a mesma questão específica de modo incompatível, deve prevalecer a lei nova". Sobressai, portanto, o critério cronológico em face da especialidade. Entre as duas leis há um interregno de 47 anos. (Processo em segredo de justiça).

Deu Inter no Grenal jurídico

A 10ª Câmara Cível do TJRS confirmou sentença proferida pela juíza Debora Kleebank, da 3ª Vara Cível de Porto Alegre, julgando improcedente uma ação em que o procurador do Trabalho Philippe Gomes Jardim - na condição de cidadão comum - buscava indenização por supostas ofensas proferidas pelo comerciante Francisco Noveletto Neto. Detalhe: ambos são ativos "cartolas" do futebol gaúcho.

Philippe é ativo gremista e, como integrante da chapa de Odorico Roman, foi pretendente a ocupar uma das vice-presidências do clube. Nas eleições de novembro de 2022, o vitorioso foi o grupo liderado por Alberto Guerra. Já Noveletto foi, durante 16 anos presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e sempre teve grande poder no Esporte Clube São José, embora admitisse ser torcedor do Inter.

Em janeiro de 2020, em entrevistas, sem citar o nome de Philipe Gomes pessoalmente, Noveletto teria "proferido acusações difamatórias e injuriosas, imputando conduta depreciativa e ofensiva A Philippe Gomes Jardim, além de questionar sua ética e seriedade, com afirmações falsas e levianas".

A sentença reconheceu que "o direito de liberdade de expressão e os direitos de personalidade são assegurados constitucionalmente, fazendo parte dos fundamentos de uma sociedade democrática de direito". O acórdão afirma que "o sofrimento imposto à vítima deve possuir certa magnitude; do contrário, constitui mero aborrecimento da vida diária, que não é apto a gerar obrigação de indenizar.

Em nome do autor Philippe atua o advogado Rudi Meira Cassel. A defesa do réu (Noveletto) foi feita pela advogada Suelen Dias da Silva. Não há trânsito em julgado. (Proc. nº 5142142-11.2022.8.21.0001).