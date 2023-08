1. Médica sem vínculo empregatício

Decisão do ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolhendo reclamação de entidade hospitalar, decidiu que "a terceirização não resulta, por si só, em precarização do trabalho, violação da dignidade do profissional, ou desrespeito aos direitos previdenciários". A decisão se reporta a dois julgados do próprio Supremo: a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e o recurso extraordinário nº 958.252 (Tema 725).

A nova decisão cassou acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas) que havia condenado a Associação Lar São Francisco de Assis da Providência de Deus a pagar R$ 2,7 milhões à médica ginecologista Janaína Sartorello Pecego (CRM/SP nº 129.751); ela prestou serviços na instituição de 2011 a 2015. As duas partes haviam firmado contrato de terceirização de serviços entre pessoas jurídicas. A entidade é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, atuando na área de saúde e assistência social. (Recurso ordinário nº 0010199-66.2016.5.15.0038).

O julgado monocrático no STF abordou o alcance da liberdade de contratar na esfera trabalhista. E considerou também, por analogia, o que dispõe o inciso III da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho: "Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102/1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta". (Reclamação nº 59.047).