Magistrado versus advogado (ou o inverso...)

A novela jurídica de grande audiência começou no dia 3 de agosto do ano passado, num desdobramento jurisdicional do triste Caso Kiss. O palco foi uma das salas de sessões do Tribunal de Justiça do RS. No espaço temporal às sustentações orais, o desembargador gaúcho Manuel José Martinez Lucas - que presidia os trabalhos - anunciou que chamaria à tribuna o advogado dos assistentes de acusação (pais das vítimas). "Está com a palavra o Doutor Pedro..." - e ficou reticente, parecendo ter esquecido o sobrenome Gonçalves Barcellos Júnior. Após indecisão de alguns segundos, o magistrado buscou a informação complementar junto a uma pessoa que estava sentada à sua esquerda. E, não percebendo que o microfone continuava ligado, o magistrado Martinez complementou: "Ah, é aquela toupeira...!".

Não houve pedido de desculpas. O caso virou uma ação penal - por difamação e injúria - contra o desembargador, movida logicamente pelo advogado Pedro Gonçalves Barcellos Júnior (OAB/RS nº 77.885). A petição inicial foi subscrita pelo criminalista Dionatan Arruda Costa (OAB/RS nº 120.532). Ele suscitou ser possível o aumento de pena do artigo 141, III, do Código Penal, por ter sido a ofensa proferida diante de várias pessoas, com ampla repercussão na imprensa e nas redes sociais.

A ministra relatora Laurita Vaz determinou a notificação do desembargador Martinez Lucas para que apresentasse suas primeiras alegações. No despacho inicial não faltou o que é repetitivo nesse tipo de ação: "Procedam-se com os cuidados necessários para o resguardo do segredo de justiça".

A ação penal foi transformada em queixa-crime. Na quarta-feira, 16 de agosto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) -composta pelos 15 ministros mais antigos do tribunal, e que julga as ações contra governadores e outras autoridades - indeferiu a queixa-crime. Segundo a relatora, "não houve vontade consciente de o querelado ofender a vítima, tratando-se apenas de uma ocorrência de ´animus jocandi´ em local impróprio". O julgamento foi unânime. Pelo entendimento do STJ, tendo em vista que só há crime contra a honra na modalidade dolosa, nenhum crime teria cometido o desembargador querelado.

Três vade-mécuns abertos pelo Espaço Vital coincidiram, aproximadamente, na mesma definição: "O ´animus jocandi´ ocorre nos casos em que alguém profere palavras, comentários degradantes, ofensivos, mas em tom de brincadeira, não havendo dolo mas simplesmente ironia". (Queixa-crime nº 2 / DF 2022/0249261-0).