O vice do STF que já foi vendedor de laranjas

Será no dia 28 de setembro a posse do novo presidente (eleito) do STF, Luís Roberto Barroso. Conforme o Regimento Interno da Corte, o Plenário elege os novos dirigentes, a cada dois anos, na segunda sessão ordinária do mês anterior ao do final do mandato do(a) atual presidente. A votação ocorrida no dia 9 de agosto seguiu a tradição de eleger o ministro mais antigo que ainda não tenha ocupado a presidência. Pelo mesmo critério, Luiz Edson Fachin foi eleito vice. Há 31 dias de intervalo entre as datas de nascimentos dos dois.

Barroso nasceu em Vassouras (RJ), em 11 de março de 1958. É doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e professor titular de Direito Constitucional na mesma universidade. Autor de diversos livros sobre Direito Constitucional e de inúmeros artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior, ele também foi procurador do Estado do Rio de Janeiro. Ele integra o Supremo desde 26 de junho de 2013, indicado pela então presidente Dilma Rousseff.

Fachin nasceu em 8 de fevereiro de 1958, em Rondinha (RS) - à época distrito de Passo Fundo. É professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná. Formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre pela Universidade Yale. Realizou pós-doutorado na Harvard Law School (EUA). Tem mestrado e doutorado, também em Direito Civil, pela PUC de São Paulo e pós-doutorado no Canadá. Indicado também por Dilma, tomou posse no STF em 16 de maio de 2015. Pela rotina suprema, ele deverá ser o próximo presidente do STF, a partir de setembro de 2025.

A biografia de Fachin tem uma singularidade: seu pai era agricultor; a mãe, professora -, constituindo uma família de poucas posses, que mudou-se para Toledo (PR), quando Luiz Edson tinha dois anos de idade. Em sua sabatina pelo Senado em 2015, antes de ser ministro do Supremo, ele relatou que teve uma infância de privações e uma adolescência difícil. Nesta, para manter-se, vendia laranjas usando uma carroça de seu avô, com a qual percorria as ruas da cidade; depois foi bilheteiro de passagens na estação rodoviária local. Aos 17 anos, mudou-se a Curitiba, para estudar - e deslanchou. É casado com Rosana Amara Girardi Fachin, desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná.