Cumprimento da pena logo após decisão dos jurados

O Supremo Tribunal Federal (STF) está formando maioria para determinar que réus em processos criminais condenados em júri popular iniciem o cumprimento da pena após a decisão dos jurados, independentemente de apelação criminal e/ou outros recursos. Previsto na Constituição, o júri popular julga crimes dolosos (quando há intenção) contra a vida, entre os quais homicídio, feminicídio e infanticídio. No julgamento virtual do Supremo foram proferidos seis votos definindo que "é constitucional iniciar a execução da pena ainda na pendência de recursos no processo". A análise do caso será reiniciada em sessão presencial, ainda sem data marcada. Por enquanto, porém, não há maioria para definir se esse procedimento pode ocorrer independentemente do tempo de pena aplicado, ou se só pode ser feito se o réu for condenado a 15 anos, ou mais. O caso paradigmático é oriundo de Santa Catarina. O relator Luís Roberto Barroso foi claro: "O cumprimento da pena pode começar após a decisão do júri, qualquer que seja a pena aplicada". Sua posição foi seguida pelos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e André Mendonça. O ministro Edson Fachin votou na última sexta-feira, também reconhecendo ser constitucional a execução imediata da pena, mas ressalvando se ela for acima de 15 anos, como prevê a legislação processual penal. Três ministros consideram não ser possível iniciar o cumprimento da condenação: são Ricardo Lewandowski (quando ainda estava na ativa), Gilmar Mendes e Rosa Weber. Ainda faltam os votos dos ministros Nunes Marques e Luiz Fux. O caso paradigma tramita no Supremo desde 19 de setembro de 2019. (Tema nº 1.068, recurso extraordinário nº 1235340).



Justiça reverteu justa causa por beijo no ambiente de trabalho

O empregador pode proibir relações amorosas dentro do local e no horário de trabalho, mas eventual punição ao/à empregado/a deve ser aplicada na proporcionalidade e gravidade da falta cometida. Com esta linha, a 10ª Vara do Trabalho de Guarulhos (SP) reverteu a dispensa por justa causa de um operador de atendimento que beijou a namorada e colega de trabalho durante o expediente. Para o juiz Bruno Acioly, "não houve gravidade nem conotação sexual no comportamento". O reclamante - empregado da empresa Almaviva do Brasil S.A., atuando como terceirizado no Banco Pan S.A. - tivera o contrato rescindido por "incontinência de conduta". Em Juízo, ele admitiu ter dado um "selinho" na amada. A sentença considerou uma sequência de 13 fotos feitas a partir de "congelamento de imagens das câmeras". E concluiu que "nada comprova eventual mau procedimento ou incontinência de conduta de cunho sexual, pois há apenas abraço e os corpos projetados para se beijarem, não havendo qualquer retirada de roupa ou coisa do tipo". Não há trânsito em julgado. (Processo nº 1000340-52.2023.5.02.0320).



Zanin e as pilhas

Empossado na quinta-feira passada, o ministro Cristiano Zanin já recebeu dez novos processos, distribuídos diretamente à sua relatoria. A eles se somam 556 que eram encargo do seu antecessor Ricardo Lewandowski. Total do acervo virtual: 566 casos. Zanin integrará a 1ª Turma do STF, ao lado de Luís Roberto Barroso (presidente), Cármen Lúcia, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Entre os processos recebidos do gabinete de Lewandowski está a ação declaratória de constitucionalidade, em que se discute a validade de decreto do presidente Lula que restabelece as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins, que tinham sido reduzidas à metade no penúltimo dia da gestão de Jair Bolsonaro. Em março, Lewandowski havia determinado a suspensão da eficácia de decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do novo decreto; a liminar foi confirmada em maio pelo Plenário. O decreto está em vigor (ADC nº 84).

A maconha nos tribunais

As duas principais instâncias judiciárias do país - o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) - começam a sinalizar que o Brasil pode caminhar na direção da descriminalização da droga. Tanto para uso medicinal como - digamos - o recreativo. A matéria deve ser decidida pelo Supremo no próximo mês. Poucos sabem que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a criminalizar a maconha: aqui desde 1938 a legislação proíbe seu plantio e consumo. Na Câmara e no Senado andam lentamente os projetos de lei ligados ao assunto - uma espécie de teoria do "não me comprometa". Na pauta suprema para setembro também está a possibilidade de ser descriminalizado o aborto cometido até a 12ª semana de gestação.

Baixa estima

Curioso um estudo recém-concluído pela famosa Universidade de Harvard: a categoria dos entregadores aparece como a atividade profissional "mais triste e mal-humorada no cotidiano". Maior queixa dos próprios: "Trabalhamos sozinhos, mesmo interagindo com outras pessoas nas entregas". Para eles, "a interação além de insuficiente é impessoal em nível que gera insatisfação". Principais reclamos da categoria: a maneira como são atendidos; a falta de cordialidade; o número de entregas não realizadas; as longas horas em cima de bicicletas, motos ou dentro de vans portando itens de outras pessoas. Assim, os entregadores são considerados os profissionais mais tristes no cotidiano. Entidade privada situada na cidade de Cambridge (Estado de Massachusetts, EUA), a Harvard tem permanentemente 22 mil alunos. Fundada em 1636, sua influência e riqueza tornam-na uma das mais prestigiadas universidades do mundo.

Ninguém sabe, sumiu...

Advogado gaúcho postou nos Correios, em Porto Alegre, dia 21 de julho, o PAC nº QC 64033921BR, para entrega no Rio, em homenagem a um colega aniversariante duas semanas depois. Até agora, o presente não chegou. Instada, a estatal foi evasiva: "Estamos tentando localizar o objeto". Em seu portal, os Correios definem o PAC como "uma modalidade não expressa, que significa ´Prático, Acessível e Confiável'". Parodiando letras de Agnaldo Timóteo, em "Conceição", seus versos alfinetariam: "Se sumiu ninguém sabe, ninguém viu, o seu nome mudou, e estranhos caminhos pisou"...

Pequena causa

O ministro André Mendonça, do STF, absolveu - em instância suprema - um homem condenado em Minas Gerais a dois anos de prisão pelo furto de uma camisa avaliada em R$ 65,00. A decisão monocrática considerou "o reduzidíssimo grau de reprovabilidade de comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada".

Direto na conta

Desde o lançamento em 2020 do Pix, 71,5 milhões de brasileiros fizeram o primeiro pagamento pelo sistema. O sistema reduziu em R$ 800 milhões o volume diário de saques de dinheiro no Brasil. E em todo o país, 129 milhões de pessoas e empresas já fizeram pelo menos um Pix. A média mensal é de três bilhões de operações.

As cadeiras superiores