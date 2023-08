Quem é de quem no Supremo Tribunal Federal

Com a posse desta quinta-feira de Cristiano Zanin como ministro do STF, a Corte volta a ter sua composição completa, com 11 membros. O último a sair foi Ricardo Lewandowski. O decano - ministro mais antigo - é Gilmar Mendes, empossado em 2002, que era chefe da AGU ao ser indicado por FHC. Em 2006, Lula escolheu Cármen Lúcia. Antes de ser ministra, ela atuou como procuradora do estado de Minas Gerais. Dias Toffoli foi mais uma indicação de Lula, em 2009. Ele também era chefe da AGU ao ser indicado. Luiz Fux passou a integrar o Supremo em 2011, indicado por Dilma Rousseff. Antes, ele fora juiz, desembargador do TJ do Rio e ministro do STJ. Também em 2011, Dilma indicou a gaúcha Rosa Weber, então ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Atualmente, ela é a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2013, Dilma também indicou Luís Roberto Barroso. Antes ele foi advogado, professor e anteriormente (1985) procurador do estado do Rio de Janeiro. E, em 2015, também indicado por Dilma, foi a vez de Edson Fachin, que era professor e advogado. Alexandre de Moraes se tornou ministro em 2017, por indicação de Michel Temer. Antes foi promotor, secretário da Segurança Pública de São Paulo, e ministro da Justiça. Kassio Nunes Marques assumiu em 2020. Ele integrava o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) - em vaga reservada ao quinto constitucional da advocacia -, quando foi indicado por Jair Bolsonaro. Este fez a segunda indicação em 2021, quando o ungido foi André Mendonça; ele já atuara como advogado concursado da Petrobras, depois servidor de carreira e chefe da Advocacia-Geral da União, e ministro da Justiça. Cristiano Zanin foi o primeiro indicado por Lula em seu terceiro mandato presidencial. Se não forem alteradas as composições, Zanin preencherá vaga na 1ª Turma, ao lado de Barroso, Cármen Lúcia, Fux e Alexandre. Aos 47 de idade atual, considerando as atuais regras para a aposentadoria no Supremo, Zanin poderá atuar ali por 28 anos, até atingir os 75 de idade. Com isso, em algum momento chegará à presidência da Corte. Observada a composição atual, Dilma foi a campeã de indicações (foram quatro), Lula fez três; Bolsonaro, duas; Michel Temer, uma; e Fernando Henrique uma. Lula fará mais uma até 2 de outubro, quando Rosa Weber, aos 75 de idade, será alcançada pela compulsória.



Desrespeito à advocacia

A partir de relatos de advogados que não conseguem realizar suas sustentações orais presenciais e/ou tele presenciais na 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil gaúcha (OAB/RS) oficiou à presidência da corte estadual, para que a prerrogativa seja respeitada. O óbice ilegal ocorre especialmente nos processos incluídos em pauta virtual. E desatende à previsão do artigo 248 do Regimento Interno do próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, analisou a coincidência em diversos relatos de advogados. E deplorou no ofício: "Mesmo após petições repetitivas pela retirada da pauta virtual na 11ª Câmara, o órgão lança a certidão automática nos autos, mantendo tais processos na pauta das sessões on-line". Ora, não pode! em deveria ser assim...

É bom saber?

A 11ª Câmara Cível do TJ-RS é formada pelos desembargadores Aymoré Roque Pottes de Mello (presidente), Guinther Spode, Maria Inês Linck e Fernando Antonio Jardim Porto. "Bah, em pleno 2023!..." - diria o jurista Lenio Streck, agregando reticências de inconformismo.

A gastança

O Brasil é sétimo país que mais gasta (13,4% do PIB) com salários e aposentadorias de servidores públicos, em todo o mundo. A informação faz parte de um estudo da Confederação Nacional da Indústria. Os seis países do ranking que superam o percentual brasileiro são Arábia Saudita (16,5%), Dinamarca (15,3%), Jordânia (15,1%), África do Sul (14,6%), Noruega (14,3%) e Islândia (14,1%). Detalhe brasileiro: no nosso país, a liderança de gastos é no Judiciário.

País dos advogados

O Brasil tem 210 milhões de habitantes (último censo) e 1.353.018 advogados (números oficiais da OAB até quarta-feira, dia 2 de agosto). Assim, a proporção é de um advogado em cada grupo de 156 brasileiros. A questão é suscitada pelo leitor Júlio Cesar Flores Cruz. "Haja reserva de mercado e recursos ´ad infinitum´ pra sustentar tanta gente" - diz ele. O tema comporta contestação, réplica e tréplica.

Proporções e desproporções

O Brasil é o país com maior proporção de advogados por habitantes, segundo um estudo feito, neste ano, pela OAB nacional. A proporção já chegou a ser de um profissional do direito para cada 164 habitantes, segundo o levantamento com dados da International Bar Association (IBA) para comparar com outros países. Mas baixou para os 156 atuais. Conforme a tabulação da OAB, o Brasil tem a mesma quantidade de advogados que os Estados Unidos (331 milhões de habitantes). No entanto, a diferença está na proporção: nos EUA é de cerca de um profissional para cada 253 habitantes. O ranking elaborado pela OAB informa também: Argentina: 1 advogado a cada 365 pessoas; Reino Unido: 1/471; Portugal: 1/625; Índia: 1/700.

Fraudes da corretora

A empresa de serviços de intermediação imobiliária tem o dever de indenizar pelos danos causados por corretor (a) que integra o seu quadro de prestadores de serviço. Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade de uma empresa gaúcha pela venda fraudulenta efetivada por uma corretora (pessoa física). O caso é de Porto Alegre. Os clientes (de uma mesma família) adquiriram três imóveis, acreditando que o negócio era legítimo. Porém, a corretora Rilda Sum Barrios, vinculada a uma empresa franqueada da Auxiliadora Predial Ltda., havia apresentado contratos falsos, que não indicavam o número de matrícula dos imóveis e mencionava proprietários quem não eram efetivamente os legítimos donos. O julgado superior afirma que "o cenário fora bastante bem urdido pela criminosa, não havendo falar em culpa exclusiva de terceiro, porque o (a) corretor(a) não figura como terceiro em face da fornecedora dos serviços de corretagem". A devolução do dinheiro tomado se aproxima dos R$ 470 mil. (Recurso especial nº 1.893.395 - Leia o acordão em www.espacovital.com.br).

Crimes repetitivos

A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça vai definir, em julgamento de recursos repetitivos, se é possível aumentar a pena, até o máximo, por continuidade delitiva em casos de estupro de vulnerável. Isso mesmo sem indicação específica do número de atos sexuais praticados criminosamente. A controvérsia foi cadastrada como Tema 1.202 e terá a relatoria da ministra Laurita Vaz. O colegiado não suspendeu a tramitação de processos pendentes sobre o mesmo assunto. Em um dos recursos afetados, o réu foi condenado em primeira instância a 50 anos de prisão pela prática reiterada de estupro de vulnerável. Mas o TJ-RJ afastou o concurso material, aplicou a continuidade delitiva e reduziu a fração de aumento da pena pelo crime continuado. Segundo os desembargadores, não foram especificadas as datas nas quais os episódios teriam ocorrido. (Bah!).

Cartão vermelho hipotecário