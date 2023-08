Dano social na exorbitância dos juros bancários

Interessante precedente para tomadores de dinheiro em bancos se extrai de um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP): "Em caso de abusividade da instituição financeira ao estipular os juros remuneratórios de seus contratos, é possível a revisão da cláusula, desde que haja discrepância substancial em relação à taxa média aferida pelo Banco Central". No caso julgado, a 22ª Câmara de Direito Privado paulista limitou a taxa de juros remuneratórios em um contrato de empréstimo consignado e condenou o Banco BMG a restituir a diferença de valores. O contrato tinha juros de 24% ao mês, enquanto a média de mercado era de 4,54%. Os ganhos do banco chegavam a 1.269% ao ano sobre o valor emprestado.

Conforme o desembargador relator Roberto Mac Cracken, os juros do contrato ultrapassaram "de forma discrepante a referida média, não havendo justificativa plausível para isso". O julgado também destacou que o contrato da consumidora não foi um caso isolado, mas mais um exemplo de um comportamento reiterado. Ele pinçou 50 precedentes do TJ-SP que reconheceram a "evidente exorbitância e impropriedade, com indícios efetivos da ocorrência do denominado dano social".

A decisão final também determinou a expedição de ofícios com cópias integrais do processo aos titulares de diversas instituições, para "as providências adequadas". Os destinatários são o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubbo; o secretário nacional do Consumidor, Wadih Damous; o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto; o Centro de Apoio Operacional Cível e Consumidor do Ministério Público de SP; a Defensoria Pública Estadual; e o Procon-SP. Todos estão sendo concitados a avaliar o dano social causado por juros exorbitantes. (Processo nº 1031794-84.2021.8.26.0196).