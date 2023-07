O rico tribunal gaúcho é só o vice-campeão

No oportuno trocadilho da radiocorredor da OAB, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) recebeu, neste mês de julho, o epíteto de "TribunAUDI justiça" - tal porque está comprando cinco automóveis Audi, de luxo, para transportar sua presidente, os três vices e o corregedor-geral. A frota quíntupla custará R$ 1,79 milhão. Não fora isso o suficiente para direcionar as luzes da crítica contra a corte, o jornal O Globo, do Rio de Janeiro revelou na quarta-feira (26) nova incontinência financeira do mesmo tribunal, agora com a companhia da campeã corte congênere do Estado de Rondônia.

O levantamento jornalístico tomou o mês de abril como parâmetro: dos cofres rondonienses saíram cerca de R$ 15,5 milhões, beneficiando 21 desembargadores. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não ficou muito atrás, efetuando pagamentos que totalizaram aproximadamente R$ 12 milhões para 38 magistrados (pagamento médio "per capita" de R$ 315 mil).

O maior contracheque gaúcho foi o da presidente do TJ-RS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira; ela recebeu R$ 662.389,16 líquidos. O segundo foi o do desembargador Pedro Luiz Pozza, com R$ 542.780,20. Em terceiro, o desembargador Rui Portanova, com R$ 502 mil. O septeto seguinte de desembargadores tem estes nomes: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, R$ 485 mil; Antonio Vinicius Amaro da Silveira (vice-presidente), R$ 478 mil; Marilene Bonzanini, R$ 471 mil; Glaucia Dipp Dreher, R$ 443 mil; Leoberto Narciso Brancher, também R$ 443 mil; Rogério Gesta Leal (do quinto constitucional da advocacia), R$ 386 mil; e Deborah Coleto Assumpção de Moraes, R$ 340 mil.

Os dez juízes de primeiro grau mais bem pagos em abril são dois magistrados corregedores, outros quatro da Capital e mais quatro interioranos. Por ordem de cifras: Volnei dos Santos Coelho (Porto Alegre), R$ 512 mil; Ana Claudia Cachapuz Silva Raabe (Porto Alegre), R$ 405 mil; Luis Antonio Saud Teles (Pelotas), R$ 375 mil; Cristiane Hoppe (corregedora), R$ 370 mil; Mauro Evely Vieira de Borba (Porto Alegre), R$ 364 mil; Catia Paula Saft (Horizontina), R$ 364 mil); Nara Elena Soares Batista (Porto Alegre), R$ 362 mil; Cristina Margarete Junqueira (Venâncio Aires), R$ 360 mil;Luiz Felipe Severo Desessards (corregedor), R$ 356 mil; Eduardo Sávio Busanello (Santa Rosa), R$ 343 mil.

Detalhe importante: são rendimentos líquidos, já descontado o Imposto de Renda. Nos contracheques, todos têm o subsídio dentro do teto e, sobre esse valor, pagam o tributo. As demais verbas são isentas e é aí que incha a engorda financeira.