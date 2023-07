Combate ao luxo praticado pelo TJ-RS

Já estão com o procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz, e com o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), Alexandre Postal, os pedidos formais, feitos pelo deputado estadual Felipe Camozzato (Partido Novo), contra a pretensão do Tribunal de Justiça gaúcho de aquisição de cinco automóveis Audi, modelo A4 S Line, sedan executivo, por R$ 1,79 milhão (R$ 358 mil cada veículo). O expediente discorre sobre o luxuosismo. O deputado lembra que o artigo 20 da Lei de Licitações (nº 14.133/2021) veda expressamente, em seu artigo 20, a aquisição de bens de luxo pelos poderes públicos.

Camozzato admite que o termo "artigos de luxo" possui alguma abertura semântica. Mas afirma ser "inegável que um veículo Audi, no valor de R$ 358 mil, ostenta uma posição muito acima daquilo que, ordinariamente, esperar-se-ia das frotas da administração pública, de todos os Poderes". Também ressalta que "não se trata de negar que a presidência do tribunal, assim como a alta administração (três vice-presidentes e o corregedor-geral) devam ser transportados em veículos confortáveis, seguros e econômicos".

O deputado compara que "o governador do Estado - autoridade que enfrenta, ainda, os riscos da representação política - desloca-se em veículos bem menos custosos". No Executivo, o mais recente edital de licitação resultou na compra de 10 veículos sedan "Cruze LT 1.4 Turbo", com o custo de R$ 1.468.838,00 (preço unitário R$ 146,8 mil). Na Assembleia Legislativa, a aquisição mais recente foi de um Nissan Sentra (R$ 154 mil).

O arremate é de que o luxo que o TJ-RS pretende praticar "é um elemento estritamente proibido por lei, além de violar também o princípio da moralidade". E conclui pedindo que o MP-RS e o TCE avaliem, "se viável juridicamente, a possibilidade de postular a suspensão ou a anulação da aquisição, em nome da preservação do erário e da moralidade administrativa".