Piscina 'exclusiva' para o jovem casal

O advogado e a promotora de justiça - ambos radicados em comarcas diferentes no mesmo estado sulista, mas próximas - constituíam um jovem casal. Como poucos dias antes haviam convolado núpcias, partiram à Jamaica em lua-de-mel. Cedo, na manhã seguinte à noite de chegada, eles foram mergulhar na grande piscina de água tépida. A jovem esposa estreava um novo biquíni. Nadando, ela percebeu que a vestimenta era muito grande; por isso, notadamente a peça de cima "caía" facilmente. Os dois eram os únicos na piscina e riam merecida e descontraidamente. Ante a peculiaridade da não existência de outros banhistas, o casal resolveu praticar um rápido nudismo - coisa não rara, aliás, em hotéis naquele país insular. E assim brincaram aquaticamente por meia dúzia de bem aproveitados minutos. Na mesma noite, o advogado e a promotora se vestiram socialmente para o jantar sofisticado no elegante restaurante do hotel. Sentaram-se defronte a uma grande vidraça de um enorme aquário. Este, curiosamente, estava desprovido de qualquer vida marinha ou aquática. Quando a jovem esposa perguntou ao maitre por que "tão lindo aquário não tinha peixes", ele sorriu protocolarmente e respondeu reticente: - Isto não é um aquário, senhora. É um dos ângulos submersos da piscina do hotel - que imagino que o casal já tenha conhecido ao longo do dia...



Advogado falsificador

Foi preso preventivamente, na manhã de terça-feira, por decisão na comarca de Viamão, o advogado Cristiano Zago (nº 55.263). Ele é acusado de falsificar decisão judicial. Causou prejuízo de R$ 89 mil aos familiares de um cliente que estava preso. A eles, Zago exibiu cópia de uma suposta sentença concessiva de liberdade, que "exigia" o pagamento de uma fiança de R$ 61,5 mil. Tudo falsificado. Pela "obtenção" do julgado, Zago cobrou também R$ 27,5 mil como "honorários contratuais". Horas depois do pagamento, as vítimas perceberam a vigarice. No mesmo dia, a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS) cautelarmente suspendeu Zago do exercício profissional. É cautela para a hipótese de que, via habeas corpus, ele venha a ser posto em liberdade.

Recordações, tristezas...

No dia 17 de julho completaram-se 16 anos desde a tragédia do voo TAM JJ-3054, que, de Porto Alegre a Congonhas, transportava notadamente gaúchos. Foram 199 mortos: 187 pessoas estavam a bordo; 12 em terra. Quatro vítimas não tiveram os corpos identificados e foram tidos como "desaparecidos nos escombros". Eram dois homens, uma mulher e um bebê cujos pertences foram encontrados. Seus sepultamentos foram simbólicos. Principais causas do acidente: a) a manobra imperfeita realizada na cabine de comando; b) o fator climático; c) a ausência de groovings (canais), na pista de pouso; d) deficiências no sistema de frenagem do avião. Duas pessoas brasileiras foram denunciadas criminalmente como responsáveis pela tragédia; ambas foram absolvidas. Foram indenizadas 77 famílias em moldes estabelecidos na Corte de Miami (EUA). Como a bordo do avião acidentado havia um cidadão estadunidense, um escritório dali propôs uma ação para buscar a indenização pelo sistema Common Law. Assim denomina-se o direito que se desenvolveu em certos países: quando não existe um precedente, os julgadores têm autoridade para criar o direito, estabelecendo um novo precedente. Do Brasil, 76 famílias aderiram. Houve outros 105 acordos nas Câmaras de Mediação de São Paulo. Oito outras ações tiveram demoradas e penosas soluções no Judiciário brasileiro. Todas as indenizações foram pagas pela seguradora. E não há notícias sobre nove processos supostamente pendentes, ou inexistentes. Na Justiça de São Paulo ainda tramita uma bilionária ação regressiva da Itaú Seguros (que cobria a TAM e a aeronave acidentada) contra a francesa Airbus Industries, fabricante do avião. Há poucos dias as duas partes estavam, extrajudicialmente, em tratativas. Mas, fez-se silêncio diante do provável acordo.

A propósito

O livro "A História Não Contada do Maior Acidente Aéreo da Aviação Brasileira", escrito pelo advogado gaúcho Eduardo Lemos Barbosa (OAB/RS nº 35.070), narra "como a vida da gente pode mudar em lapso de tempo ínfimo". Como defensor de algumas famílias enlutadas, ele conviveu com elas cerca de três anos, presenciando sua ira, suas lágrimas, seu inconformismo. Muitos talvez, agora, estejam - irreversível e comovidamente - conformados.

A vermelha IVI

Ardoroso torcedor do Grêmio, crítico até mesmo de dirigentes de seu clube e ferino analista de idiossincrasias de alguns jornalistas que favorecem o Inter, o engenheiro-civil Ricardo Wortmann teve expressiva vitória judicial. Na terça-feira), a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) confirmou sentença que lhe assegura a titularidade da denominação, marca e imagem da "IVI - Imprensa Vermelha Isenta". O INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial vinha se negando ao registro. O julgado afastou todos os óbices administrativos. A sustentação jurídica do vitorioso foi feita pelo advogado Júlio Vogt. Este, no jargão futebolístico, também vestiu a camiseta tricolor. O interessante acórdão está disponível em www.espacovital.com.br. (Processo nº 5029179-81.2020.4.04.7100).

Quietudes associativas