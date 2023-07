Ganhou R$ 1,8 milhão, levou só R$ 75 mil

Na semana de 22 a 27 de maio muito se falou, nos corredores da Justiça do Trabalho de Porto Alegre, sobre uma ação trabalhista de um ex-empregado da Walmart Supermercados do Brasil, já com 10 anos de tramitação. Foram os primeiros lances de um caso que se transformou no tititi de uma fraude misturada com patrocínio infiel, envolvendo um advogado gaúcho. O reclamante André Menezes de Lima, que frequentara escola somente até a 2ª série do ensino fundamental, era credor de R$ 1.849.344,20 da empresa, hoje controlada pelo grupo Carrefour. Mas, ante dificuldades financeiras, ele aceitou receber o valor de apenas R$ 75 mil. A ação está na fase de execução. Leitores do Espaço Vital ficaram sabendo dos primeiros detalhes na edição de 26 de maio.

É que, dias antes, em petição protocolada na 8ª Vara do Trabalho, o reclamante André narrou ter sido "vítima de patrocínio infiel e de apropriação indébita", praticados pelo escritório do advogado Alessandro Batista Rau (OAB/RS nº 58.517). O trabalhador também pediu o cadastramento de seu novo procurador Diogo Teixeira (OAB/RS nº 95.295) e que fosse "obstada a expedição de alvará em nome do advogado Rau ou da empresa Pertto Perícias".

Por meio desta é que eram feitos os pagamentos a reclamantes lesados. Carlos Roberto Rau, o pai de Alessandro, está ligado ao CNPJ da empresa.

Em poucos dias cresceram os rumores sobre a sistemática repetitiva da fraude, com idêntico modus operandi, em outras ações, em diversas Varas do Trabalho. A advocacia (que em visão macro é reconhecidamente honesta) e a cidadania devem à juíza do Trabalho Marina dos Santos Ribeiro a decisão intimorata que possibilitou fosse, afinal, levantado o manto que cobria as fraudes. Inicialmente, a magistrada suspendeu a tramitação do processo, obstando a expedição de alvará(s) para liberação de dinheiro. Ela também avaliou que o advogado destituído "atuou em desconformidade com os interesses do reclamante, seu cliente à época, o que pode configurar o crime de patrocínio infiel".

E o mais importante: a juíza também determinou, em 16 de maio, a expedição de ofícios à OAB/RS, ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, à Receita Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e à Superintendência da Polícia Federal. As comunicações foram instruídas com cópias integrais dos autos. Os expedientes pediram "as providências pertinentes". Fundamental foi também que, ao contrário do que acontece em casos semelhantes, a magistrada negou o pedido de "segredo de justiça", solicitado pelo advogado Alessandro Rau. Os autos processuais seguiram liberados para consultas públicas. (Processo nº 0020188-03.2013.5.04.0008).