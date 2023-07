A dama colorida

O experiente juiz percebeu todas as implicações. E, após meia hora de insistentes ponderações, conseguiu - com a convicta adesão de ambos os advogados - a conciliação processual, mas sem o reconhecimento do vínculo de emprego, nem dos serviços íntimos. Por isso, "Jota" pagou a "Su" razoável cifra em dinheiro vivo, que ele, apressadamente foi buscar na agência bancária que ficava a 200 metros de distância.

Direito à segurança?...

A empresa titular do aplicativo de transporte não responde por assalto cometido por passageiro contra motorista. A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nessa linha, em caso oriundo de Porto Alegre. Segundo o julgado, "nesses casos a culpa é de terceiro, configurando-se caso fortuito externo à atuação da empresa".

Intimidades da "pejotização"

Conforme o acórdão, "verificada a fraude - através do instituto da 'pejotização' - visando burlar os direitos provenientes do contrato de trabalho, o reconhecimento de vínculo de emprego é medida que se impõe". O julgado reitera "o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas". (Processo nº 0020524-12.2020.5.04.0024).

A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) declarou a nulidade de um contrato de prestação de serviços entre o representante comercial Belisário Erthal da Rosa e a Duloren Jolimode Roupas S.A., empresa nacional fabricante de roupas íntimas. Contratado em 1999 e despedido imotivadamente em 2007, o vendedor continuou prestando serviços à rede de confecções, por meio de uma empresa que foi obrigado a constituir imediatamente após a demissão.

Tecnologia trilionária

Analistas preveem que a Apple possa atingir avaliação de mercado de US$ 3,5 trilhões, graças a esse impulso do iPhone 15 e do futuro Vision Pro. Estes óculos de realidade virtual da Apple, revelados em junho, terão as vendas a partir do início de 2024.

Precificação do dano

O pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) vai decidir, depois do recesso de julho, a constitucionalidade do artigo 223-G, parágrafo 1º, da CLT, que prevê "a tarifação das indenizações por danos extrapatrimoniais ou morais com base no salário contratual do empregado". De acordo com a Constituição, a inconstitucionalidade de lei só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial.

O artigo questionado, incluído pela Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), prevê critérios gerais de apuração dos danos extrapatrimoniais, entre eles a tarifação da indenização. O parágrafo 1º do artigo dispõe que a reparação deverá variar de três a 50 vezes o último salário contratual do ofendido, com base na gravidade (leve, média, grave ou gravíssima) da ofensa. (Recurso de revista nº 10801-75.2021.5.03.01480).