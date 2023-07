Uma hora para abandonar a comarca

Na cidade de médio porte, o juiz mora no melhor hotel - enquanto sua família reside em Estado vizinho. Volta e meia, a elegante esposa visita o cônjuge. Numa das vindas dela, o apartamento hoteleiro é alvo de um "voyeur". Alguém fizera um furinho na porta para espionar afagos íntimos. Intrigado, o magistrado sai a campo para descobrir o autor da invasão visual. Assim, o douto pede ao proprietário do hotel que determine às camareiras que, quando da limpeza das demais unidades de hospedagem, façam uma varredura nas malas dos hóspedes, para tentar descobrir aquilo que ele imaginava ser a arma do crime. Assim, num dos apartamentos é encontrada, na mochila de um habitual hóspede, uma verruma. É uma pequena ferramenta aguçada, com ponta em forma de hélice, própria para furar madeira. O juiz é informado - pessoalmente, pelo dono do hotel - sobre a descoberta. Incontinenti, o magistrado, convoca um oficial de justiça para, mediante "convite", levar imediatamente à sua presença o indigitado violador. Na sala de audiências, o juiz fita-o longamente. Após eternos segundos, o magistrado põe à mesa o instrumento violador. E pergunta: - O senhor conhece esta verruma? Sem esperar resposta, o próprio magistrado emenda: "A porta furada com esta arma é a do quarto meu e da minha mulher, e o senhor será denunciado por nos espionar criminosamente". Entre trêmulo e surpreso, o violador balbucia algo, mas logo é calado pelo magistrado, que sentencia com praticidade: "Eu poderia mandar enfiá-lo no presídio, mas vou ser mais prático. Arrume seus trastes, pegue seu carro e, no prazo máximo de uma hora, desapareça desta comarca, E nunca mais ponha os pés por aqui!". Assim aconteceu. E se crimes ou exageros houve, o longo período já decorrido desde o episódio - seis meses antes do início da pandemia - se encarregou de deixar tudo alcançado pela prescrição.



As próprias razões...

Esse caso do voyeurismo - hoje sintetizado no Romance Forense - repercutiu na radiocorredor advocatícia gaúcha, na sexta passada, durante um evento da categoria. Em análise teórica, um dos conselheiros lembrou que "o exercício arbitrário das próprias razões é um crime previsto no artigo 345 do Código Penal". E explicou: "O ilícito consiste em fazer justiça pelas próprias mãos, ao realizar interesse próprio ou alheio, passando-se por juiz da causa e decidindo de acordo com sua pretensão". O uso despótico das próprias razões tem pena de detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa, além de cominação referente à violência praticada.



Juizite estadunidense, etc.

O juiz Gary Wilcox - que usa o pseudônimo de "Sal Tortorella", integrante de uma corte de Nova Jersey (EUA) - está às voltas com um inédito, mas grave, problema correicional por comportamento incompatível com a profissão. Segundo o jornal New York Times, o magistrado postou, de abril de 2021 a março de 2023, 40 vídeos no TikTok. Destes, onze são "inapropriados e trouxeram descrédito para o Judiciário", conforme a queixa disciplinar apresentada à presidência da corte. A peça acusatória refere que "os vídeos fazem referências a violência, sexo e misoginia". As gravações foram feitas no gabinete do juiz, no corredor do fórum, em um carro, e na cama do magistrado. Em alguns momentos, o douto está de toga; em outros veste apenas camiseta; e no que está na cama, ele aparece apenas parcialmente vestido. A conselheira disciplinar Maureen Bauman - subscritora da queixa - afirma que, numa das passagens, Wilcox faz sincronização labial de letras de raps populares. "O conteúdo é de profanidades, referências sexuais explícitas a partes do corpo feminino e masculino, violência, misoginia e termos racistas". Entre os exibicionismos transcritos, o personagem praticado pelo incontido juiz (em versos já traduzidos - pelo Espaço Vital - para o português) cantarola assim: "Se você quer, vamos nessa. Monte no meu pônei. Minha sela está esperando, venha e pule nela. Se você quer, vamos fazê-lo"). Na prática, com outro apelo, o juiz é acusado de fazer a sincronização labial da música "Jump". Esta ganhou notoriedade pela voz da bilionária cantora Rihanna Fenty, 35 anos, nascida em Barbados, agora residente em Londres. Ela é atualmente um dos maiores nomes mundiais da música pop.

O construtor de pontes

O Google contratou o ex-presidente Michel Miguel Elias Temer Lulia (MDB), 82 anos de idade, para reforçar a pressão no Congresso Nacional em favor dos interesses da empresa. A companhia (com sede em Mountain View, Califórnia, EUA) e e a Meta - controladora do Facebook, do WhatsApp e do Instagram - lideram uma operação de ameaça e lobby, entre abril e maio deste ano, para tentar derrubar o Projeto de Lei nº 2.630, o PL das Fake News. Ele foi retirado de pauta. Mesmo inscrito na OAB/SP (nº 16.534), Temer não intervirá como advogado. Mas como muito bem remunerado aproximador, impulsionado pela habilidade de transitar entre nomes da direita, da esquerda e do centro. Ou - como avaliado pela radiocorredor da OAB brasiliense - para "construir pontes políticas".

Pérola legislativa

Na falta de algo mais útil para fazer, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro (Eduardo Paes-PSD) sancionou, esta semana, a Lei nº 7957/2023. O texto, de iniciativa do vereador Waldir Brazão (Avante), estabelece dois comandos: 1) Nos prédios privados não pode existir placa de "elevador social", nem de "elevador de serviços"; 2) Mas pode existir "elevador de carga". Com o perdão do palavrão cifrado, Jô Soares (partido do humor...) diria - como fez muitas vezes - que "esta lei é do carga-lho..."

Direitos reduzidos

O STF invalidou por maioria, no dia 30, onze dispositivos da Lei dos Caminhoneiros (nº 13.103/2015) sobre tempo de espera, jornada e descanso. Na mesma decisão, outros pontos da lei foram declarados constitucionais, como a exigência de exame toxicológico de motoristas profissionais. O julgado foi proferido na ação direta de inconstitucionalidade (nº 5.322), ajuizada em 20 de maio de 2015 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes. O primeiro relator foi o ministro Teori Zavascki, que faleceu em acidente aéreo ocorrido em 19 de janeiro de 2017. O substituto na distribuição foi o ministro Alexandre de Moraes (posse em 22 de março de 2017). Desde o ajuizamento já decorrem oito anos e um mês. A demora suprema é rotina (para alguns casos...).

