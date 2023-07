Anulações de casamentos. Ou não!

1 O casamento pode ser anulado quando houver "erro essencial quanto à pessoa do outro, dizendo respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, e se esse erro for tão grande que a sua descoberta torne insuportável a vida em comum à cônjuge enganada". A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), modificando sentença de improcedência.

Após apenas três meses de namoro e noivado, houve o matrimônio. Sem demora, a mulher - vítima do golpe do amor - descobriu que o então marido (pedinte de dinheiro para "investimentos") já estivera preso por extorsão, e que tem quatro filhos com outras mulheres. Uma ex-namorada já fora vítima de golpe semelhante.

"Em que pese o evidente descuido, empolgação e inocência da apelante, concluo que o casamento deve mesmo ser anulado", disse o desembargador relator Delvan Barcelos Júnior, que considerou "evidente a dificuldade de permanência da relação". A frase de arremate é significativa: "O apelado não passa de um estelionatário, um farsante que se apresentou como sendo outro indivíduo, de vida econômica e financeira diferente, com vistas a ludibriar a apelante". (Processo nº 1.0000.23.078621-2/001).

2 O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) confirmou sentença de improcedência e negou um pedido de anulação de casamento baseada no fato de "o homem ser homossexual e não desejar consumar um relacionamento íntimo afetivo". Segundo a petição inicial, "antes do casamento, o marido não deu qualquer indício da sua orientação sexual". A cônjuge sustentou "ter havido erro essencial quanto à pessoa do cônjuge varão".

O relator da apelação, desembargador Carlos Alberto de Salles, interpretou que as alegações apresentadas pelo casal não justificavam a anulação do casamento, sendo, todavia, causa para eventual divórcio. O voto referiu que as hipóteses de erro essencial são de "cabimento restrito e grave", o que não é o caso quando há falta de afinidade sexual entre o casal, por falta de interesse de um dos cônjuges, "ou pelo fato de a orientação sexual ser diversa da esperada".

O julgado também avaliou que, nos tempos atuais, o casamento não cria a obrigação de relações sexuais, não criando qualquer débito conjugal. E pontuou: "a homossexualidade é forma de expressão, autodeterminação e escolha de vida do indivíduo, não podendo mais ser enquadrada como um erro de identidade". (Processo nº 1000615-93.2023.8.26.0348).