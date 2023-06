Penduricalhos formam salários de até R$ 1,5 milhão

Levantamento publicado pelo portal Uol sobre as folhas de pagamento dos 92 tribunais do Judiciário brasileiro revelou, no fim de semana, que os chamados penduricalhos - remunerações extras como pagamentos retroativos de adicionais por tempo de serviço e de auxílios-moradia, etc - renderam, em 2022, salários mensais de até R$ 1,5 milhão a alguns magistrados. A publicação identificou também nove contracheques de salário mensal superior a R$ 1 milhão, em valores brutos, pagos a juízes e desembargadores em janeiro e dezembro de 2022. Foram as maiores remunerações nos últimos três anos. Desde 2020, mais de 30 mil salários pagos superaram R$ 100 mil - eles são 3% do total de contracheques, mas equivalem a mais de 10% dos pagamentos feitos pelos tribunais (R$ 4,7 bilhões). Os salários milionários foram pagos a magistrados - atualmente aposentados - do Tribunal de Justiça (TJ) de Rondônia, da Justiça Federal do Ceará e de Pernambuco e, também, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (RS, SC e PR). O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proibiu em 2018 que os tribunais pagassem auxílio-moradia retroativo. O TJ de Rondônia alega, contudo, que os pagamentos foram definidos por acordos judiciais anteriores a essa decisão. O quinquênio - benefício somado aos salários de juízes e desembargadores periodicamente - deixou de ser pago em 2006. Mas magistrados de vários tribunais vêm embolsando valores retroativos com base na interpretação de uma decisão do STF. Tais conquistas não decorrem de leis, nem de decisões judiciais, mas de interpretações casuísticas. O Uol fez a análise a partir de salários brutos publicados no Painel de Remunerações de Magistrados, do CNJ, entre janeiro de 2020 e abril de 2023. Os contracheques milionários são até 35 vezes maiores que o teto constitucional, que é baseado nas remunerações dos ministros do STF. O auxílio-moradia não é descontado no abate-teto e tribunais entendem que pagamentos retroativos também podem extrapolar o limite. Com um achego financeiro de menor porte, recentemente, a magistratura estadual gaúcha foi contemplada, pelo CNJ, com o auxílio-babá: papais/mamães juízes serão contemplados mensalmente com R$ 855 para crianças que estudam em turno integral e R$ 570 para as que estudam em meio turno.



Pois é, a gastança...

O Brasil é 7º país que mais gasta com salários de servidores públicos, em todo o mundo. No nosso país, a liderança de gastos é no Judiciário. Os dados são da radiocorredor do Conselho Federal da OAB.

Seis para escolher dois

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça gaúcho definiu, nesta segunda-feira, a composição de duas listas tríplices que serão encaminhadas ao governador do Estado para a escolha de dois novos desembargadores, em vagas destinadas a membros da OAB/RS e do Ministério Público, por intermédio do quinto constitucional. Pela classe dos advogados, foram escolhidos Marcelo Machado Bertoluci (22 votos), Paulo Roberto Cardoso Moreira de Oliveira (19) e Fabiana Azevedo da Cunha Barth (13). Também foram votados os advogados Ricardo Hermany (7 votos), Arnaldo Guimarães (6) e Igor Danilevicz (6). Da lista do Ministério Público, foram definidos os promotores Marcelo Lemos Dornelles e Cláudio Ari Pinheiro de Mello; e a procuradora de Justiça Veleda Maria Dobke. Nos próximos dias, o governador Eduardo Leite escolherá um nome de cada uma das listas, tornando-os desembargadores.

Excesso de velocidade punido

Multas por excesso de velocidade são comuns principalmente no Brasil, onde é considerada a infração de trânsito mais cometida. Em 2022, aproximadamente 11 milhões de brasileiros foram multados. No País, o valor da multa varia entre

R$ 130,00, R$ 195,00 e R$ 880,00 (depende do limite permitido na via), além dos pontos negativos na CNH. Porém, na Finlândia (5,6 milhões de habitantes) esse valor pode ser bem maior. Na semana passada, na capital Helsinque, a fiscalização eletrônica multou Anders Wiklöf, um rico empresário do país, por andar a 82 km/h em uma via onde o limite de velocidade é de 50 km/h. Foram € 121 mil de sanção financeira, o equivalente a cerca de R$ 620 mil. O milionário infrator ainda teve a suspensão da habilitação por 10 dias. (Será possível sonhar com algo semelhante no Brasil?). Ah, na Finlândia, os magistrados não têm mordomias.

Tragédia & consolo

Cento e onze anos depois da tragédia primeira do Titanic, o desastre a bordo do submersível custou, na semana passada, a vida de cinco milionários. Eles buscavam visitar o local do famoso e devastador naufrágio, ocorrido em 15 de abril de 1912 (1,5 mil mortos): era a um só tempo uma trajetória fascinante e terrível. Típica tragédia revisitada e imprevisível. O insólito provocou uma pontual reação gaúcha. "É melhor ser pobre e, como advogado, admitir que estamos no fundo da prestação jurisdicional, do que ser rico e estar no fundo do mar". O desabafo foi postado por um realista advogado do RS, num grupo que debatia a queda de qualidade na prestação jurisdicional. (Posteriormente, o arauto pediu reserva quanto ao seu nome. O Espaço Vital está atendendo seu pedido).

Desabafo conjugal

"Mais uma mudança de endereço. Chega, pelo amor de Deus!". O desabafo foi de Olga Scolari, esposa do gaúcho Felipão (74 anos), ao saber que ele fora contratado para treinar o Atlético (MG).

Advocacia em família

Prestes a ser empossado ministro do STF, Cristiano Zanin Martins começou a se desvincular das ações da Operação Lava Jato e outras, em que atuou como advogado. Ele está na fase da rotina de "renúncia" das defesas. A formalidade precisa ser cumprida antes da posse no STF, em 3 de agosto. A mulher do futuro ministro, a também advogada Valeska Teixeira Zanin Martins, continuará à frente da banca fundada pelo casal e dará seguimento aos casos. A situação não é inédita. O ministro Dias Toffoli também é casado com uma advogada (Roberta Rangel) e era sócio dela antes de assumir a vaga no STF.

Modelitos caros

O Supremo Tribunal Federal (STF) já fez a tomada de preços para as togas de Cristiano Zanin - com medidas certas - e do(da) futuro(a) ministro(a) que sucederá Rosa Weber - com medidas incertas. A jurista gaúcha será alcançada pela compulsória etária (75 anos) no próximo dia 2 de outubro. Cada uma das vestimentas do poder custará R$ 15 mil.

O irrazoável