A mulher fora da herança bilionária de Gugu Liberato

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça validou nesta terça-feira, de forma unânime, o testamento deixado pelo ex-apresentador de tevê e empresário Gugu Liberato. No documento, que é de 2011, ele não reconhece Rose Miriam Souza Di Matteo (mãe dos três filhos), entre os seus herdeiros. Com patrimônio de R$ 1 bilhão, Gugu deixou 75% de sua herança aos filhos Marina e Sofia (as duas são gêmeas, 20 de idade) e João Augusto Liberato (19 anos). Os restantes 25% tocaram a cinco sobrinhos. O apresentador também deixou pensão vitalícia mensal de R$ 163 mil para a mãe, Maria do Céu Moraes, 90 de idade atual. Os filhos João, Marina e Sofia receberão, cada um, cerca de R$ 250 milhões. A cada um dos cinco sobrinhos (André, Alexandre, Alice, Amanda e Rodrigo), tocará R$ 50 milhões. Antônio Augusto Moraes Liberato, o Gugu, nascido em 10 de abril de 1959 em São Paulo (SP), morreu em 21 de novembro de 2019, aos 60 de idade, após um acidente doméstico na casa da família em Orlando (EUA). Ele havia nomeado a própria irmã, Aparecida Liberato, como inventariante. A mãe das crianças, Rose Mirian Souza Di Matteo, é médica otorrinolaringologista, mas há muitos anos não exerce a profissão. Ela fora assistente de palco do programa ´Viva a Noite´ (1983 a 1985) e teve um romance com o apresentador em 1993. Ela buscava o recebimento de 50% do monte que entendia ser partilhável. O artista repassava, em vida, US$ 10 mil mensais para que a mãe de seus filhos cobrisse suas despesas pessoais e da casa da família em Orlando. Independente da partilha agora decidida pelo STJ, Rose também pede, em outra ação - que ainda tramita na Justiça de São Paulo - que a Justiça reconheça sua união estável com Gugu ao longo de 20 anos. Após a morte do apresentador, o chefe de cozinha Thiago Salvático também entrou com ação judicial buscando "o reconhecimento de união estável" com Gugu, com quem teria tido um relacionamento por oito anos. A ação foi improcedente. Na sentença, o juiz José Walter Chacon Cardoso, definiu a relação dos dois como "clandestina", podendo ser considerada como "amizade". Há recurso de apelação tramitando.



Brasil 2023

Dois ex-ministros e um ex-deputado que já foram condenados e presos por corrupção agora são instrutores do curso criado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) para formar futuras lideranças. Nominata: o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, o ex-deputado José Genoíno, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega - e mais outros 37 "menos votados". Na aula inaugural, o emérito José Dirceu disse que "nunca houve tanta corrupção como na ditadura militar". O curso é promovido pela Fundação Perseu Abramo e está sendo fartamente divulgado. As aulas são ministradas em vídeo.

Nunca antes...

Lembram de "Nunca antes na história deste País"? É um livro do jornalista brasileiro Marcelo Tas, lançado em novembro de 2009 pela editora Panda Books. Será agora relançado. Reúne frases organizadas em dez "profissões" assumidas pelo ex-presidente: Lula turista, economista, ser humano, filósofo, comediante stand-up, metamorfose ambulante, marqueteiro, advogado, técnico de futebol e Lula animal político.

Indígenas na magistratura

O Conselho Nacional de Justiça aprovou, por unanimidade, a reserva mínima de 3% de vagas para indígenas em concursos direcionados ao ingresso na magistratura brasileira. A decisão foi tomada nesta terça-feira pelo Conselho Nacional da Justiça. Relator, o conselheiro Sidney Madruga (que ocupa a vaga destinada ao Ministério Público da União) destacou em seu voto que, "dos 18 mil juízes em atividade no País, apenas 11 se autodeclararam indígenas". Para ele, "a baixa representatividade dos indígenas no Judiciário é muito mais grave do que situação de mulheres, pretos e pardos". O voto referiu o censo demográfico de 2010, segundo o qual existem no Brasil aproximadamente 897 mil indígenas. Destes, cerca de 517 mil vivem em terras oficialmente reconhecidas, distribuídos em cerca de 305 etnias e 274 línguas.

Despejo de 16 lojas

O juiz Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro (RJ), nomeou os administradores Gustavo da Rocha Schimidt, Marcelo Augusto Fichtner Bellize e Antônio Frange Júnior para mediar os conflitos entre as lojas Americanas e credores de locativos. Estes ajuizaram 16 ações de despejo contra a empresa. As demandas foram movidas por shopping centers localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará e Mato Grosso do Sul. Todas as ações são por falta de pagamento de aluguéis. (Processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001).

Ministro sonhador

Nas empresas aéreas brasileiras, a oferta de passagens aéreas a R$ 200,00 é vista como "um sonho de outono do ministro Márcio França, sujeito a intempéries como a da semana passada". Na rádio corredor do aeroporto Salgado Filho dizia-se, no domingo, que "tal delírio não passou por Lula e Haddad, tendo vindo da cabeça, apenas, do ministro de Portos e Aeroportos". A resposta das aéreas é sempre a mesma: impossível baixar preços sem redução significativa do preço do querosene de aviação.

Salário substituição

Um assistente de cálculos que trabalhou no escritório Caye, Neme, Nakada & Silva Advogados Associados, de Porto Alegre, receberá acréscimo salarial de 30% por acumular parte das tarefas que eram executadas por uma colega, no período em que esta se encontrava em licença-maternidade. A 2ª Turma do TRT da 4ª Região (RS) considerou que o afastamento da empregada de um setor em que havia apenas dois trabalhadores "causou aumento de tarefas para o que permaneceu sozinho". O julgado reformou a sentença do juízo da 27ª Vara de Porto Alegre. (Processo nº 0020189-18.2019.5.04.0027).

Riscos da profissão

Não pode ser imputada à empresa de aplicativo de transportes (Uber) a responsabilidade por assalto cometido por usuário contra um motorista. Em decorrência, a vítima do crime não deve ser indenizada. Nesta linha, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial de um motorista; este, ao pegar um passageiro cadastrado, no sistema foi assaltado. O caso é oriundo de Porto Alegre. O lesado pedia indenização por lucros cessantes (R$ 737,00) e reembolso dos danos materiais (R$ 1.111,00) e reparação moral (R$ 20 mil). A sentença de procedência foi reformada pelo TJRS, sob o fundamento de que "o ato danoso foi praticado por terceira pessoa estranha à relação estabelecida entre motorista e aplicativo, não existindo conduta culposa ou dolosa praticada pela empresa". Conforme o acórdão "o risco de assaltos é inerente à sociedade - e resolver a crise de segurança pública é responsabilidade do Estado". O STJ confirmou a solução gaúcha. (Recurso Especial nº 2018788).

Consideração à deficiência