Descumprimento do 'Caldeirão do Huck' custará R$ 877 mil

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento a recurso da TV Globo e manteve sua condenação a pagar R$ 877.707 (valor nominal) ao atleta brasiliense Wilson Cardoso de Melo, vencedor da competição "Globetrotter Brasileiro", realizada em 2010, no Caldeirão do Huck. Na época, o programa escolhia um brasileiro para integrar os Harlem Globetrotters, clube de basquete norte-americano conhecido por apresentações performáticas. Sua sede é em Atlanta, no Estado da Geórgia.

Wilson foi o vencedor brasileiro. Seu prêmio: tornar-se-ia um autêntico basquetebolista show por um ano, participando de jogos e morando nos Estados Unidos com tudo pago, inclusive salário de US$ 8 mil mensais. Ele trancou a faculdade e pediu demissão do emprego, planejando a "nova vida". Porém, sem contrato de trabalho formalizado no Brasil - com o clube ou com alguma empresa estadunidense - Wilson teve o visto negado pela Embaixada dos EUA. Assim, ficou impedido de viajar e participar da equipe famosa.

O "x" da questão: a Globo jamais apresentou o contrato que o atleta deveria ter com alguma empresa estadunidense ou com o grande clube de basquete. A ação judicial percorreu, desde 2011, todos os lentos caminhos da Justiça brasileira, até a recente decisão do ministro Marco Aurélio Bellizze, negando agravo em recurso especial. A condenação compreende R$ 196 mil pelo dano moral, e R$ 681 mil por danos materiais.

A Globo informou que não comentaria a decisão. E que sua praxe é a de "não se manifestar sobre assuntos que estão sub judice". (Agravo em recurso especial nº 2255854).