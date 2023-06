Do quinteto, três desembargadores (Ícaro, Blattes e Fabianne) integram a seção criminal da corte. Figuras evidentes como Antonio Vinicius Amaro da Silveira e Giovanni Conti - mesmo apoiados pela presidente Iris - ficaram, na nova formatação sem espaço. E passam, os dois, a ser nomes muito prováveis para as conjeturas de 2025 e 2027.

Seis meses e dois dias antes da eleição presidencial de 18 de dezembro de 2023 no Tribunal de Justiça (TJ-RS), há uma especulação crescente: se forem duas as chapas concorrentes, a fiel da balança política da magistratura gaúcha será a atual presidente Iris Helena Medeiros Nogueira. Já definida para o novo pleito, a primeira chapa tem os nomes de Alberto Delgado Neto, Ícaro Carvalho de Bem Osório, Sérgio Blattes, Lusmary Fatima Turelly da Silva e Fabianne Breton Baisch.

Filhos como testemunhas

Os filhos comuns do casal não estão impedidos de depor como testemunhas no processo de divórcio dos pais. Conforme decisão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a hipótese de impedimento é aplicável à testemunha que possui vínculo com uma das partes, mas não quando o seu parentesco é idêntico com ambas as partes". Isto é, que se trate(m) de filhos/as comum/ns dos litigantes.

O caso julgado é oriundo de Goiás. Uma mulher promoveu divórcio litigioso, com pedido de partilha de bens, contra seu marido. O juízo de primeiro grau julgou procedente: decretou o divórcio dos cônjuges. Assim, cessaram os deveres de coabitação, fidelidade recíproca e regime matrimonial de bens. O tribunal goiano confirmou. O recurso especial interposto alegou violação ao artigo 447 do Código de Processo Civil.

Segundo o acórdão superior, "não se verifica parcialidade presumida quando a testemunha possui vínculo de parentesco idêntico com ambas as partes, sobretudo quando não demonstrada a sua pretensão de favorecer um dos litigantes em detrimento do outro". (Processo em segredo de justiça).