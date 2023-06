Compra de parte das férias da magistratura custou R$ 3,5 bilhões

À primeira leitura, pode até parecer impossível. Os tribunais brasileiros gastaram ao menos R$ 3,5 bilhões nos últimos cinco anos e nove meses com a "compra" de férias de juízes, desembargadores e ministros dos tribunais superiores. Muitos magistrados renunciam em parte, ou no todo, ao período de 60 dias de descanso - que é um privilégio legal da categoria (e que privilégio!) - para turbinar seus salários mensais. Isto dá a moldura de legalidade para a superação do teto constitucional de R$ 41,6 mil. Um levantamento publicado domingo pelo jornal o Estado de S. Paulo, usando dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de setembro de 2017 a maio de 2023, aponta que o Judiciário brasileiro pagou R$ 3 bilhões e R$ 500 milhões para magistrados estaduais, federais, trabalhistas, eleitorais e dos tribunais superiores (STJ, TST, STM e TSE). Na prática, mais um penduricalho, que se transforma em nova e espantosa despesa para os cofres públicos. Somente nos cinco primeiros meses deste 2023 foram realizados 8.360 pagamentos extras, totalizando R$ 307 milhões. Em todo o ano de 2022 foram R$ 772 milhões. No ano anterior, já tinham escoado R$ 677 milhões. Todos na rubrica de "indenização por férias não desfrutadas". A Constituição limita os ganhos mensais do funcionalismo público ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) - atuais R$ 41.650,92. Os magistrados recebem, no entanto, uma série de penduricalhos que inflam os vencimentos. Até 2024, por causa do reajuste (18%) já aprovado no Congresso aos integrantes do Supremo, o vencimento chegará a R$ 46.366,19. Como o salário dos ministros é o referencial para integrantes de outras cortes, o aumento para desembargadores e juízes provocará um efeito cascata nas remunerações de toda a magistratura do país.



Quantos eles são?

O Brasil tem hoje cerca de 18 mil magistrados, também de acordo com o CNJ. O número de pagamentos das férias "vendidas" pela categoria cresceu 74% em quatro anos. Em 2018, tinham sido 28.899 verbas liberadas. Em 2019, foram 46.894 casos. Ah, os números dos penduricalhos beneficiosos são maiores do que o total de magistrados. É que há pagamentos retroativos, e também valores quitados em mais de um mês. Um dos argumentos usados por juízes, desembargadores e ministros para o pedido de indenização é o "volume de trabalho" nos fóruns e tribunais, que sugere que não gozem férias. O privilégio entrou no radar de parlamentares e da sociedade civil. Deputados pretendiam incluir o fim das férias de dois meses para os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público na PEC nº 32/2020, que trata da reforma administrativa do funcionalismo. Integrantes do MP e do Judiciário se opuseram ao fim da benesse. Nove associações que formam a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) se mobilizaram contra a inclusão das categorias na reforma. E vão tendo sucesso na contenção da ideia. O secretário-geral da ONG Contas Abertas, economista Gil Castello Branco, avalia que o projeto para eliminar os supersalários dos juízes avança "a passos de cágado". Ele também observa que "as vantagens do Judiciário são praticamente intocáveis". E arremata que "por ora esses privilégios são legais, mas são injustos e imorais, porque beneficiam apenas uma casta".



E tem as antecipadas...

A propósito, a radiocorredor advocatícia gaúcha irradiou nesta segunda-feira que "a sociedade precisa também computar eventuais 'vendas adiantadas', que acontecem de vez em quando". E deu um exemplo: "Requerimento protocolado em junho, num conhecido fórum, está buscando pagamento das férias a gozar em janeiro de 2024".



Racismo e homofobia

O ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, 70 anos, foi condenado pela Justiça de Brasília a pagar indenização de R$ 5 milhões por comentários racistas e homofóbicos contra o piloto Lewis Hamilton. A ação por dano moral coletivo é de autoria da Associação Educafro, do Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo, e da Aliança Nacional LGBTI . Após um acidente no Grande Prêmio de Silverstone em 2021, Piquet usou o termo racista "neguinho" para se referir ao piloto Hamilton e fez um comentário homofóbico, além de ofender os competidores Keke e Nico Rosberg. "O Keke? Era uma b... Não tinha valor nenhum", afirmou. "É que nem o filho dele [Nico]. Ganhou um campeonato. O neguinho (Hamilton) devia estar dando mais c... naquela época", continuou.

Critério diferenciado

Para fixar a indenização em R$ 5 milhões, o juiz Pedro Matos de Arruda referiu que "as falas de Nelson Piquet partiram de pessoa pública mundialmente conhecida e com potencial influência sobre seus admiradores". Ao estabelecer o valor, o magistrado considerou uma doação (R$ 501 mil) que Piquet fez para a campanha de Jair Bolsonaro, em 2022. Conforme a sentença, como a Justiça Eleitoral limita o valor de doação a 10% dos rendimentos brutos do doador no ano anterior à eleição, Piquet teria arrecadado em 2021 ao menos R$ 5 milhões. O juiz considerou que o patrimônio do ex-piloto é superior a esse valor. A indenização por danos morais coletivos será destinada a fundos de promoção da igualdade racial e contra a discriminação da comunidade LGBTQIA .

Situação definida

Formada a chapa de situação, para as próximas eleições no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), em dezembro. Como já antecipado pelo Espaço Vital, o magistrado Alberto Delgado Neto, atual 1º vice, será o candidato a presidente. Às três vice-presidências concorrerão os desembargadores Ícaro Carvalho de Bem Osório (1ª), Sérgio Blattes (2ª) e Lusmary Fatima Turelly da Silva (3ª). Como corregedora-geral, Fabiane Breton Baisch. A oposição parece estar criando. O desembargador Tasso Caubi Delabary, que seria o candidato, não respondeu à mensagem do Espaço Vital.

A ilha longínqua

"Eu chamo Brasília de 'ilha da fantasia'. Colocar a capital longe da vida das pessoas faz muito mal ao Brasil". (Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil).

